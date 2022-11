ARD Presse

ARD young reporter - crossmediale Geschichten zum Thema Gemeinschaft und Zusammenhalt

Bei ARD young reporter können sich junge Menschen ab 14 Jahren als Reporter:innen ausprobieren. Hierfür räumen die Rundfunkanstalten ihnen Sendeplätze frei - im Fernsehen, Radio, Online und in den sozialen Netzwerken. Ziel des Angebots ist es, die Perspektiven und Interessen der jungen Generation im Programm stärker einzubeziehen.

Medienprofis aus den Redaktionen unterstützen die Jugendlichen bei der Produktion ihrer Beiträge. Die ARD young reporter lernen, wie öffentlich-rechtlicher Journalismus funktioniert, im Gegenzug geben die young reporter einen unverstellten Einblick in ihre Lebenswelten - ein großer Gewinn für alle.

ARD young reporter ist ein eigenständiges agiles Nachwuchs- und Medienkompetenzangebot, das sich in diesem Jahr am Motto der ARD-Themenwoche ("Wir gesucht! Was hält uns zusammen?") orientiert. Die Jugendlichen erzählen, was "WIR" für sie bedeutet. Entstanden sind in diesem Herbst rund 30 crossmediale Geschichten zum Thema Gemeinschaft und Zusammenhalt.

Beteiligt an der ARD-weiten Aktion sind die sechs Landesrundfunkanstalten: BR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR.

Die Beiträge von ARD young reporter sind ab dem 6. November 2022 in der ARD-Mediathek in der Sendereihe young reporter zu sehen.

Daneben werden vier Beiträge am 6., 12. Und 13. November im Vormittagsprogramm von Das Erste ausgestrahlt.

Weitere Informationen auf ARD.de:

https://www.ard.de/die-ard/spezial/ard-young-reporter-100

