CIVIS Medienpreis 2022

Preisverleihung am 3. Juni 2022 | Livestream

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt zeichnet am 3. Juni 2022 im Rahmen einer Fernsehsendung in Köln Produktionen für Fernsehen, Radio, Internet und Kino aus. Ab 12:00 Uhr wird die Preisverleihung unter https://www.civismedia.eu/medienpreis/livestream via Livestream direkt übertragen.

Die CIVIS Preisverleihung 2022 moderiert Anna Dushime. Auch dieses Jahr sind prominente Laudator:innen an Bord: der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, die Schauspieler:innen Melika Foroutan, Bjarne Mädel, Mariele Millowitsch und Tyron Ricketts, die Choreografin und Autorin Nikeata Thompson, die Moderatorin Esther Sedlaczek, der Autor und Aktivist Gianni Jovanovic.

Ein Trailer zur Preisverleihung mit allen Laudator:innen ist hier zu finden.

Annähernd 800 Beiträge aus 20 EU-Staaten und der Schweiz waren im Rennen um den renommierten CIVIS Medienpreis. 23 Produktionen sind nominiert. Sie setzen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit hochaktuellen Themen wie Flucht, Arbeitsmigration, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus sowie mit Heimat und Identität auseinander.

Der CIVIS Medienpreis wird in den vier Bereichen VIDEO AWARD, AUDIO AWARD, YOUNG C. und CINEMA AWARD verliehen.

Der CIVIS Medienpreis 2022 steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, ARTE, 3sat, phoenix, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, die WDR mediagroup, die Produzentenallianz, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) sind Kooperationspartner.

