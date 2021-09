ARD Presse

Am Puls der Zeit: ARD Radiofestival 2021 begeistert mit abwechslungsreichem Kulturangebot

Nach 12 Wochen mit zahlreichen (Live-) Konzerten, Kabarettstücken, Lesungen und hintergründigen Gesprächen endet heute das ARD Radiofestival. Erstmals konnten die Hörer:innen das gesamte Programm in der ARD Audiothek hören - besonders beliebt waren die Rubriken "Konzert und Oper" sowie "Lesung" und "Gespräch". Die 12 exklusiv von prominenten Schauspieler:innen gelesenen Debütromane und die 60 Gespräche sind noch rund ein Jahr in der ARD Audiothek abrufbar.

"Länger als jede WM! Mit 12 Wochen Laufzeit war das ARD-Radiofestival das größte Kulturfestival in einer ansonsten so kulturarmen Zeit," sagt Matthias Kremin, Programmchef von WDR3 / WDR5.

Alle geplanten 27 Live-Konzert-Übertragungen konnten erfolgreich realisiert werden, und bei allen war die Freude der Musiker:innen und des Konzertpublikums hör- und spürbar, endlich wieder gemeinsam Musik erleben zu dürfen. Für die Programmverantwortlichen des ARD Radiofestivals war besonders schön, dass sie diese Momente mit dem Radiopublikum teilen durften. Um Aktuelles ging es nicht nur bei den intensiven Gesprächen des ARD Radiofestivals, in denen sich spannende Gäste zu den wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen des Jahres austauschten, auch das Jazzangebot machte deutlich, dass Jazz mehr als nur Musik ist: Er ist fest in allen Lebensbereichen verankert und spiegelt gesellschaftliche Themen wider, die die Menschen beschäftigen. Darüber hinaus hat das ARD Radiofestival viele junge Talente sichtbar gemacht.

Viele Hörer:innen aus ganz Deutschland ließen die Macher:innen an ihrer Begeisterung für das ARD-Kulturangebot teilhaben: "Welch ein Luxus und Geschenk, an großen musikalischen Aufführungen teilzuhaben, auch wenn es 'nur' am Radio ist.", ist in einer E-Mail an den WDR zu lesen. Und in einer weiteren Reaktion zum ARD Radiofestival heißt es: "Ich bin froh, dass es noch Radio gibt. Man entdeckt so viele tolle Sachen."

Die neun ARD-Landesrundfunkanstalten präsentieren das Radiofestival gemeinsam. In diesem Jahr hat der Westdeutsche Rundfunk die Federführung innerhalb der ARD. Zu hören ist das gesamte Programm erstmals komplett in der ARD Audiothek sowie in bremen zwei, hr2 Kultur, mdr Kultur, NDR Kultur, rbb Kultur, SR2, SWR2 und WDR 3 und als Stream bei Bayern 2 und BR Klassik. Im kommenden Jahr findet das ARD Radiofestival unter Federführung des MDR statt.

