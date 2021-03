ARD Presse

An Ostergottesdiensten von zu Hause aus teilnehmen - ARD überträgt im Fernsehen, Radio und Internet

Köln (ots)

Karfreitag zum Evangelischen Gottesdienst in die St.-Mang-Kirche in Kempten, in der Osternacht zum Katholischen Gottesdienst in den Erfurter Dom, Ostersonntag zum Evangelischen Gottesdienst in den Berliner Dom oder zum Ostersegen Urbi et Orbi nach Rom: Die ARD überträgt die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage im Gemeinschaftsprogramm Das Erste, in den regionalen dritten Programmen, im Radio und im Internet.

Für viele Gläubige ist der Kirchgang zu Ostern in diesem Jahr wegen gesundheitlicher Risiken in der Pandemie nicht möglich. Hinzu kommen coronabedingte Sicherheitsbestimmungen in den Kirchen. Die Plätze sind vielerorts begrenzt.

"Die ARD ermöglicht mit diversen Übertragungen der Gottesdienste allen Menschen, an den christlichen Osterritualen teilzunehmen, falls sie wegen der Corona-Einschränkungen nicht wie gewohnt in ihre Kirchen gehen können", sagt der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow. "Auch in dieser Hinsicht möchten wir mit unseren Angeboten die Menschen durch die Pandemie begleiten."

"Seit dem ersten Lockdown 2020 übertragen wir für unser Publikum zahlreiche zusätzliche Gottesdienste. So tragen wir dazu bei, dass das religiöse Leben in unserem Land trotz aller Einschränkungen lebendig bleibt", sagt Dr. Reinhard Scolik, der Koordinator für kirchliche Sendungen in der ARD.

Das Fest der Auferstehung Jesu Christi ist der höchste Feiertag der Christen. Die ARD überträgt evangelische und katholische Gottesdienste aus verschiedenen Regionen Deutschlands.

Auch im Vatikan dürfen nur wenige Gläubige unter Berücksichtigung der Sicherheitsauflagen an den Feierlichkeiten auf dem Petersplatz und in Sankt Peter in Rom teilnehmen. Wegen der dritten Corona-Welle gibt es in Italien strenge Beschränkungen. Doch in den Programmen der ARD können die Menschen aus Deutschland an allen Tagen bei den Kar- und Osterfeierlichkeiten mit Papst Franziskus in Rom dabei sein.

Als Service hat die ARD eine Übersicht über alle ihre Programmangebote im Internet zusammengestellt: gottesdienste.ard.de.

