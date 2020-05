ARD Presse

ARD-Programmprämien für erfolgreiche Fernseh-Produktionen vergeben

Leipzig / Köln (ots)

Die ARD hat zum vierten Mal besonders erfolgreiche Auftragsproduktionen mit Programmprämien nach dem ARD-Leistungsmodell ausgezeichnet. Die Senderfamilie würdigt damit die Arbeit der Produzentinnen und Produzenten und unterstützt sie, auch weiterhin ideenreiche und hochwertige Produktionen für die ARD und die Dritten Programme zu entwickeln. Wegen der Corona-Pandemie fand in diesem Jahr keine persönliche Verleihung statt, die Gewinner*innen wurden schriftlich informiert. Eine Auflistung aller Produktionen, die die ARD-Programmprämie 2020 erhalten haben, finden Sie hier.

Prof. Karola Wille, Filmintendantin der ARD und Intendantin des MDR: "Gerade in dieser für die gesamte Kreativlandschaft schwierigen Zeit ist es uns ein wichtiges Anliegen, mit diesen Entwicklungsgeldern die Produzentinnen und Produzenten zu unterstützen, neue, innovative Qualitätsinhalte zu entwickeln."

Prämiert werden jährlich maximal jeweils zehn Auftragsproduktionen aus den Genres Dokumentation, Serie, Unterhaltung, Kinderprogramm, Spielfilm und zusätzlich ein Online-Angebot. Nach einem Punktesystem fließen Nominierungen und Auszeichnungen bei wichtigen TV-Preisen und bei Festivals in die Bewertung ein. Auch die Zahl der Ausstrahlungen in der ARD-Senderfamilie wird berücksichtigt. Die in den einzelnen Kategorien im Punkteranking höchstplatzierten Produktionen erhalten eine Prämie, die für die Entwicklung eines neuen Stoffes oder Sendungskonzeptes in Zusammenarbeit mit der ARD vorgesehen ist. Da in zwei Kategorien mehrere Produktionen die gleiche Punktzahl erreicht haben, werden 2020 weniger Prämien vergeben als im Vorjahr (insgesamt 2,75 statt 3,2 Millionen Euro). Die für die übrigen Prämien vorgesehenen Mittel werden zurückgestellt.

Die ARD-Programmprämien sollen auch im kommenden Jahr vergeben werden.

