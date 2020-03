ARD Presse

ARD-"Tagesschau" bleibt vertrauenswürdigste Nachrichtensendung

Tom Buhrow: "Seriöse Informationen, auf die sich die Menschen verlassen können"

Köln (ots)

Die ARD-"Tagesschau" bleibt für Zuschauer*innen in Deutschland die vertrauenswürdigste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Das ergab eine am Mittwoch in Hamburg veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Programmzeitschrift "Hörzu". Auf dem zweiten Platz folgen die "Tagesthemen".

ARD-Vorsitzender Tom Buhrow zu den Forsa-Umfrage-Ergebnissen: "Die aktuelle Situation in Deutschland zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, Nachrichtenquellen vertrauen zu können. Seriöse Informationen, auf die sich die Menschen verlassen können. Dafür sind wir als ARD da."

