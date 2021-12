BRITA GmbH

BRITA spendet zu Nikolaus 1.000 Trinkflaschen für Kinder der Frankfurter Arche Standorte

BRITA sensibilisiert Kinder und Jugendliche der Kinderstiftung Arche für ein nachhaltiges Trinkverhalten

Zum Nikolaus spendet der Wasserexperte BRITA 1.000 Trinkflaschen an die Kinder und Jugendlichen der Frankfurter Arche und deren Mitschüler*innen. "Somit motivieren wir die Kinder und Jugendlichen, sich für die Schulstunden und für unterwegs Leitungswasser abzufüllen. Dadurch nehmen sie mehr Wasser zu sich und vermeiden den Kauf von umweltbelastenden Einwegplastikflaschen," erläutert Steffen Fölsch, Senior Specialist Marketing PR DACH von BRITA. In der Erich-Kästner-Schule in der Nordweststadt Frankfurts wurden die Trinkflaschen am 6. Dezember vom Nikolaus persönlich an die Schüler*innen überreicht.

Zeitgleich wurde in den Räumen der Arche der vierte Wasserspender von BRITA installiert und von den Kindern eingeweiht. Das Unternehmen unterstützt die Arche bereits seit Anfang 2021. Es stattet alle fünf Standorte in Frankfurt kostenlos mit neuen Wasserspendern aus und übernimmt deren Wartung, um einen unbegrenzten Zugang zu frischem, gekühltem und gesprudeltem Leitungswasser zu ermöglichen. "Gerade im Schul-Alltag ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen viel Wasser trinken, damit sie fit bleiben und dem Unterricht gut folgen können," bestätigt Daniel Schröder, Leiter der Frankfurter Arche. Diese engagiert sich für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Dort erhalten sie Unterstützung beim Lernen, eine gesunde Ernährung und sie können an Freizeitaktivitäten teilnehmen.

Das Nachhaltigkeitsengagement von BRITA:

BRITA ist ein bedeutender Treiber des Umstiegs von Flaschenwasser auf Leitungswasser. Mehr als 20 Milliarden Liter Trinkwasser weltweit laufen pro Jahr durch BRITA Produkte - das spart Milliarden von Flaschen ein. Viele VerbraucherInnen nutzen BRITA-Wasserfilter, um die Wasserhärte zu reduzieren und den Geschmack des Leitungswassers zu optimieren. Das Unternehmen trägt dadurch wesentlich mit dazu bei, Leitungswasser attraktiver zu machen und Skeptikern den Umstieg von der Flasche zum Hahn zu erleichtern und Vertrauen in das eigene Leitungswasser aufzubauen. Zahlreiche Umweltschutzmaßnahmen von BRITA, wie etwa das Recyclingprogramm für gebrauchte Filterkartuschen, verbessern kontinuierlich den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens. Ende 2020 initiierte Wasserexperte BRITA die Bewegung #hahntrinker. Dabei regen überzeugte Leitungswassertrinker andere Menschen im Social Web zum Umstieg auf nachhaltiges Wassertrinken an. Mehr Infos unter #hahntrinker auf Instagram oder www.hahntrinker.de

Über die BRITA Gruppe

Mit einem Gesamtumsatz von 617 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 und 2.205 Mitarbeitenden Ende 2020 weltweit (davon die Hälfte in Deutschland) ist die BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA hält eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 30 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in 70 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering und Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsam mit Whale und Dolphin Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein.

