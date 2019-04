BRITA GmbH

Brita eröffnet neue Produktionsstätte für Dispenser in Italien

Fertigung des besonders wachstumsstarken Produktsegments von nun an konzentriert in Arsago Seprio/Lombardei

Taunusstein/Arsago Seprio (ots)

BRITA, der weltweit erfolgreiche Experte für Trinkwasseroptimierung und -individualisierung, eröffnet heute eine weitere Produktionsstätte in Europa - eine Investition in Höhe von über 2,5 Millionen Euro. Die Wahl des neuen Fertigungsstandorts für die Produktionsgesellschaft Asset s.r.l. fiel auf Arsago Seprio/Lombardei in der Nähe von Mailand. Hier werden künftig die leitungsgebundenen BRITA Vivreau Wasserspender hergestellt. Die Fertigung startet hier zunächst mit 4 Produktionslinien und 69 Mitarbeitern.

BRITAs Produktsegment "Dispenser", so lautet die offizielle Bezeichnung für die breitgefächerte Linie BRITA Vivreau von leitungsgebundenen Wasserspendern für den HoReCa- (Hotels, Restaurants, Catering) und den Care-Bereich (Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime) sowie Unternehmen (Büros, Produktionsstätten) und Schulen, hat in der Lombardei eine neue Produktionsstätte erhalten. Die mittelständische Unternehmensgruppe aus dem hessischen Taunusstein bei Wiesbaden hat dieses Segment seit 2010 durch kontinuierlichen Zukauf und Integration darauf spezialisierter Hersteller, Vertreiber und Dienstleistungsunternehmen sowie durch starkes organisches Wachstum aufgebaut.

Das Dispenser-Segment hat BRITA als eines der wesentlichen strategischen Geschäftsfelder für sein künftiges Wachstum definiert. Für BRITA CEO Markus Hankammer ist es angesichts der Plastikmüllmisere in den Meeren und den Klimaauswirkungen von CO2-Emissionen durch oftmals verzichtbare Transporte ein gutes Gefühl "Teil der Lösung und nicht des Problems zu sein." Er erläutert: "Unsere Endverbraucher haben die nachhaltige Produktlösung, die BRITA anbietet, schon lange erkannt. Warum nicht einfach hygienisch einwandfreies Leitungswasser optimieren statt Plastikflaschen hin- und her zu transportieren und meist mit negativen Folgen für unseren Planeten und unsere Ozeane zu entsorgen. Aber seit mehreren Jahren sind gerade auch für Unternehmen, Institutionen, Kliniken, die Gastronomie und Schulen die Vorzüge unserer Wasserspender unübersehbar: Einsparung des logistischen Aufwands für die Beschaffung und den Transport von Flaschenwasser und Leergut, Verbesserung der Ökobilanz, Nachhaltigkeit."

Bereits heute schlagen die Dispenser in nur einigen der 66 BRITA Ländermärkte weltweit mit knapp 70 Millionen Euro Umsatz zu Buche, das Potenzial weltweit ist immens. Im vergangenen Jahr wurden daher für dieses Segment Produkt-Know-how und Technologieexpertise - beide überaus komplex durch die Kombination von Wasserfiltration, Druck und Strom sowie hohe Hygieneanforderungen - konsequent ins eigene Haus geholt und werden nun in BRITAs F&E-Bereich weiterentwickelt. Die Produktion an einem ausbaufähigen Standort zusammenzuführen und auf den modernsten Stand zu heben, war hier der logische nächste Schritt.

Für eine Investitionssumme von über 2,5 Millionen Euro stehen der Produktionsgesellschaft Asset s.r.l. nun 2600 m² Produktions- sowie 2600 m² Lager- und 550 m² Bürofläche zur Verfügung. Markus Hankammer, der die Unternehmensgruppe in der zweiten Generation leitet, führt aus: "BRITA investiert gegenwärtig in einem Umfang, wie es in unserer über 50jährigen Unternehmensgeschichte einzigartig ist. In die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, in Prozesse, Markenbekanntheit, Distributionskanäle, aber insbesondere auch in Infrastruktur, mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro. Neben dieser Produktion bauen wir am Hauptsitz ebenfalls eine neue Fertigung sowie eine Erweiterung unseres Verwaltungsgebäudes. Inhabergeführte Familienunternehmen wie unseres zeichnen sich sozusagen von Natur aus durch besonderes Verantwortungsgefühl, Denken in langfristigen Perspektiven, ausgeprägten Fokus auf nachhaltiger Entwicklung und daher auch Bereitschaft zu solchen zukunftsorientierten Investitionen aus."

Für die Wahl von Arsago Seprio/Lombardei als Standort sprachen neben dem Vorhandensein entsprechender Immobilien die hervorragende verkehrliche Anbindung, u.a. durch die Nähe zum Flughafen Malpensa, und die auch in Zukunft gute Verfügbarkeit spezialisierter Arbeitskräfte. Die Region ist das Zentrum der Herstellung von Haushaltsgeräten sowie der Lieferanten der dazugehörigen Komponenten - und damit der beste Standort, um die Zukunft als einer der weltweit führenden Hersteller von Wasserspendern abzusichern.

Zur BRITA Gruppe:

Mit einem Gesamtumsatz von 494 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017 und 1.827 Mitarbeitern weltweit (davon 942 in Deutschland) ist die BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung, und ihre Traditionsmarke BRITA hält eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 29 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in 66 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Italien und China. Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme sowie die BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering und Vending) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsam mit Whale und Dolphin Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein. Weitere Informationen: www.brita.de.

