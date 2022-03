IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

"Im Leben und daneben" - der neue IKEA Interview-Podcast

IKEA Podcast "Im Leben und daneben" startet am 16. März 2022

Interview-Podcast über die Bedeutung von zu Hause, ein Zuhause schaffen und nach Hause kommen

Ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar

In einer Welt voller besorgniserregender Ereignisse und Unsicherheiten ist das Zuhause mehr denn je zum wichtigsten Ort der Welt geworden. Aber was ist das eigentlich - Zuhause? Um genau diese Frage dreht sich der neue IKEA Interview-Podcast "Im Leben und daneben", der ab 16. März 2022 auf allen gängigen Podcast-Plattformen erscheint.

Was ein Zuhause ausmacht

Ist Zuhause ein Ort, ein Gefühl, sind das besondere Menschen, Gegenstände oder alles zusammen? Und was, wenn man sich nirgendwo zu Hause fühlt oder fühlen kann? Die Moderatoren des IKEA Podcasts, die Psychologin Linda Leinweber und Tolga Akar, wollen genau diesen Fragen auf den Grund gehen und tauchen dazu ein in das Leben, die Erfahrungen und Erlebnisse vieler spannender Gäste. Dabei zeigt sich: So individuell wie die Lebensgeschichten der Gäste, sind auch ihre Antworten auf die Frage nach dem Zuhause.

Im Leben und daneben

Die Geschichten aller Gäste eint, dass sie spannend sind, berühren und Mut machen. Während Stefanie Stahl darüber spricht, wie wichtig es ist, in sich selbst ein Zuhause zu finden und anzukommen, erzählt Maximilian Pollux, Ex-Gangster und heute Sozialarbeiter, davon, wie es sich anfühlt, jahrelang auf der Flucht vor der Justiz zu leben. Schriftsteller Dominik Bloh teilt seine Erlebnisse von einem Leben auf der Straße und spricht über den oft holprigen Weg zurück in ein "normales" Leben. Die Themen der Folgen sind bunt und vielfältig wie das Leben selbst: Mal geht es um Beziehungsalltag, Narzissmus oder "Mental Load", oder auch um Flucht, Transidentität oder Obdachlosigkeit. "Im Leben und daneben" behandelt all die relevanten und oft sehr emotionalen Aspekte, die das Leben und das Gefühl von Zuhause-sein bestimmen - und das alles geschildert aus verschiedensten individuellen Blickwinkeln. Dazu zählen unter anderem Sehnsüchte, Ängste und das Gefühl von Verloren-sein, aber auch Glücksgefühle und endlich Ankommen in der Welt und in sich selbst.

Ab jetzt gibt's auf die Ohren

Zum Auftakt von "Im Leben und daneben" warten gleich drei Launch-Folgen auf die Podcast-Hörer*innen. Von da an folgt alle zwei Wochen, immer mittwochs, eine neue Episode des Interview-Formats auf den gängigen Podcast-Plattformen, wie Spotify, iTunes und Google Podcasts. Produziert wird das neue Audioformat gemeinsam mit der Berliner Podcast-Agentur "Auf die Ohren".

