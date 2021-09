IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Das IKEA Festival feiert Premiere: Eine Home Tour rund um die Welt

Hofheim-Wallau (ots)

Globales 24-Stunden-Event findet am 16. September ab 8 Uhr statt

IKEA öffnet mit neuen Erlebnissen und spannenden Einblicken die Türen für das Leben zu Hause

In einer Zeit, in der das Zuhause und das Leben, das sich im Zuhause abspielt, so wichtig wie nie zuvor sind, öffnet IKEA mit dem ersten IKEA Festival die Türen zu neuen Erlebnissen. Sowohl online als auch in vielen IKEA Einrichtungshäusern auf der ganzen Welt, heißt IKEA Menschen sowie viele bekannte Gäste aus Musik, Kulinarik, Design und Kreativbranche willkommen. Das Festival findet in Privatwohnungen und Ateliers statt und verwandelt Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer und Gärten in virtuelle Bühnen für Performances und Events. Das IKEA Festival erstreckt sich über einen Zeitraum von 24 Stunden und findet in über 50 Ländern weltweit statt. Die Teilnahme über die Event-Plattform ist für alle Besucher*innen kostenlos.

Das IKEA Festival ist inspiriert von der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen. "Es ist eine neue Art von Erlebnis, das IKEA anbietet und mit dem wir das Leben zu Hause feiern möchten. Mit Room Touren und Home Visits auf der ganzen Welt, öffnen wir die Türen zu neuen Erlebnissen und Inspirationen. Wir haben einige Überraschungen im Gepäck - es wird spannend!", sagt Erika Intiso, Managing Director of IKEA Marketing & Communication AB.

Ablauf und Programm

Das IKEA Festival findet auf IKEA.com/festival oder IKEA.de/festival statt - aktuell ist hier schon eine vollständige Programmübersicht des Festivals zu finden. In den 24 Stunden des Festivals geht es um die vielen schönen Dinge im Zuhause: Das Zusammensein mit Familie und Freund*innen, Musik, Kunst, Design und gutes Essen.

Die Besucher*innen erleben DJ-Sets und Künstler*innen, die in ihren Wohnungen und Studios zu intimen Konzerten einladen. Auf Einrichtungsfans warten zudem jede Menge Inspirationen für die Gestaltung und Einrichtung des Zuhauses. Teil des Festivals sind auch bekannte aktuelle und ehemalige Kooperationspartner*innen, die die Türen zu ihren Ateliers öffnen, wie beispielsweise Virgil Abloh oder Ilse Crawford. Zudem warten Kochwettbewerbe, Aktivitäten und Home Touren, bei denen gesunde, umweltfreundliche Zero-Waste-Rezepte zubereitet werden. Rund um den Küchentisch findet zudem ein Austausch über aktuelle Themen wie Kreislaufwirtschaft, saubere Luft und das Spielen im Zuhause statt. Auch Gamer*innen aus aller Welt sollten einschalten: Während eines Home Visits wird das neue IKEA Gaming Sortiment vorgestellt. In Livestreams nimmt IKEA die Besucher*innen unter anderem mit auf eine Reise in die Prototypen-Werkstatt in Älmhult, Schweden, sowie auf eine Zeitreise durch die Vergangenheit und die Geschichte von IKEA. Natürlich gehört aber auch die Ankündigung spannender Neuigkeiten und Kollaborationen dazu. Auf die Besucher*innen warten zudem Chaträume , in denen sie sich über aktuelle Themen und Neuigkeiten aus der IKEA Welt austauschen können. Darüber hinaus findet das Festival in verschiedenen Room Settings vieler IKEA Einrichtungshäuser statt. Hier geben Mitarbeitende Einblicke hinter die Kulissen der Ausstellungen und inspirativen Raumlösungen.

"Das IKEA Festival ist ein völlig neuer Ansatz. Indem wir uns virtuell vernetzen, können wir am Leben vieler anderer Menschen auf der ganzen Welt teilhaben und erleben, wie sie Individualität und Kreativität feiern. Mit dem ersten IKEA Festival möchten wir eine Home Tour rund um die Welt starten und Menschen auf eine neue Art und Weise zusammenbringen. Im Mittelpunkt steht das echte, reale Leben zu Hause", sagt Olivia Ross Wilson, Communications Director der Ingka Gruppe.

Ein Blick in die virtuellen Räume des Festivals

My Home Turf

Wir begleiten Künstler wie MØ, Kanis, Niki und Masego durch ihre Städte, Viertel und Communitys. Natürlich darf auch eine musikalische Performance nicht fehlen.

Home Concerts

Die Lautstärke aufdrehen und außergewöhnliche Konzerte erleben - live von der persönlichsten und intimsten Bühne der Welt: dem Zuhause der Künstler*innen.

Home Cooking

Wir teilen Einblicke in Küchen auf der ganzen Welt und lassen uns von Köch*innen inspirieren, die alte und neue Lieblingsgerichte zubereiten. Zu den Gästen gehört auch der Zero-Waste-Koch Paul Svensson.

DJ Relay

Wir laden ein zu einem Marathon-Set, direkt aus dem Zuhause der DJs und DJanes. Mit dabei sind unter anderen Kaytranada, Loraine James und Zuli.

Home Visits

Willkommen zu einer Home Tour um die ganze Welt. Mit dabei sind neue Gesichter sowie bekannte Persönlichkeiten wie Ilse Crawford, die den wichtigsten Ort der Welt teilen: ihr Zuhause.

IKEA Museum

Hier gehen wir auf eine Zeitreise und erkunden, was IKEA geprägt hat - das Gute, das Schlechte, das Schöne und das weniger Schöne.

IKEA News

Wir reisen um die Welt und treffen unsere Mitarbeitenden und Kooperationspartner*innen - im Einrichtungshaus, im Büro oder im Designstudio. Mit dabei ist unter anderem unser ehemaliger Kooperationspartner Virgil Abloh.

Home Makeovers

Ideen, Tipps und Tricks sowie Inspirationen zur Gestaltung und Einrichtung des Zuhauses.

Shopping with...

Mit wem würdest du gern einkaufen gehen, um neue Ideen für dein Zuhause zu sammeln? Viele bekannte Persönlichkeiten und Influencer*innen aus aller Welt laden zu einer Tour durch ihr IKEA Einrichtungshaus ein.

Kitchen Talks

Hier sprechen wir über die schönen aber auch herausfordernden Dinge des Alltags. IKEA Mitarbeitende treffen Persönlichkeiten wie die Surferin Kassia Meador, Astronaut Christer Fuglesang und die Abenteurerin Renata Chlumska.

