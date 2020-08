IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Spielerisch, kreativ und perfekt organisiert: IKEA und die LEGO Gruppe stellen die BYGGLEK Kollektion vor

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim-Wallau (ots)

- Die neue BYGGLEK Serie verbindet Spiel und Aufbewahrung - Marktstart in Deutschland am 1. Oktober 2020

Heute präsentieren IKEA und die LEGO Gruppe mit BYGGLEK das Ergebnis ihrer im Jahr 2018 angekündigten Zusammenarbeit. Die neue Serie beinhaltet verschiedene Aufbewahrungsboxen mit LEGO® Steckplatten sowie ein LEGO Steineset. BYGGLEK soll zum Spielen anregen und gleichzeitig mehr Spaß in die Aufbewahrung zu Hause bringen. Die Kollektion wird ab dem 1. Oktober in Deutschland erhältlich sein.

Spielen ist für Kinder der beste und natürlichste Weg, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Allerdings haben Kinder und Erwachsene häufig unterschiedliche Ansichten, was Spiel und Kreativität im Zuhause betrifft. Während Erwachsene es gerne strukturiert und organisiert mögen, spielen Kinder am liebsten in einer Umgebung, die sie stimuliert und in der sie sich nach Lust und Laune austoben, alles liegen lassen und später weiterspielen können.*

Aus diesem Grund war das Ziel der Zusammenarbeit zwischen IKEA und der Lego Gruppe, eine Aufbewahrungslösung zu entwickeln, die für sich allein schon ein spielerisches Erlebnis ist. Das Ergebnis sind die BYGGLEK Schachteln, die vorne und oben mit LEGO Steckplatten ausgestattet sind, damit Kinder sie nahtlos in ihre LEGO Bauwerke integrieren können.

"Bei IKEA glauben wir fest an die Bedeutung des Spielens. Denn es ermöglicht uns das Erkunden, Experimentieren, Träumen und Entdecken", sagt Andreas Fredriksson, Designer bei IKEA of Sweden. "Wo Erwachsene Unordnung sehen, sehen Kinder eine kreative Umgebung. BYGGLEK wird dabei helfen, beide Sichtweisen zu verbinden und so noch mehr Spiel und Spaß ins Zuhause bringen. Die BYGGLEK Serie passt perfekt zu anderen IKEA Produkten, sodass die kreativen Werke der Kinder sogar als Deko-Objekte in die Einrichtung integriert werden können."

Rasmus Buch Løgstrup, Designer der LEGO Gruppe, beschreibt die Neuentwicklung so: "BYGGLEK vereint Aufbewahrung und Spielfreude und bietet Familien ein Produktsortiment, das mehr Raum für Spiel und Spaß im Alltag schafft, das die Kreativität fördert und zum gemeinsamen Spiel anregt. Die Schachteln geben Kindern die Möglichkeit, zu spielen, ihre Werke zu präsentieren und sie später nach Lust und Laune weiterzuentwickeln oder ganz von neuem aufzubauen."

Die BYGGLEK Serie umfasst ein Set mit drei kleinen Schachteln, zwei größere Schachteln sowie ein LEGO Steineset für den Einstieg ins Spielvergnügen. BYGGLEK ist mit allen bereits erhältlichen und zukünftigen LEGO Elementen kombinierbar, da Deckel und Front mit original LEGO Steckplatten versehen sind.

Weitere Details zur Kooperation gibt es unter: https://ikea-download.de/BYGGLEK.pdf

* Für die IKEA Spielstudie hat IKEA Kinder gefragt, was sie sich wünschen. 47 % sagten, sie wünschten sich mehr Spielzeit mit ihren Eltern. 90 % der in der gleichen Studie befragten Eltern bezeichneten Spielen als entscheidend für Wohlbefinden und Zufriedenheit. Im neuesten LEGO Play Well Report gaben mehr als 8 von 10 der befragten Eltern an, dass eine unordentliche Spielumgebung dazu beiträgt, dass sich Kinder frei entfalten und ihre Kreativität weiterentwickeln können (85 %). Allerdings empfindet jedes zweite Elternteil die Unordnung, die beim Spielen der Kinder entsteht, als störend, und verspürt den Drang, um das Kind herum aufzuräumen, während es noch spielt (51 %). 9 von 10 Kindern bestätigen, dass ihre Eltern sie zum Aufräumen auffordern, während sie noch am Spielen sind (90 %).

Pressekontakt:

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Am Wandersmann 2-4

65719 Hofheim-Wallau



Corporate Communications



Chantal Gilsdorf

E-Mail: chantal.gilsdorf@ingka.ikea.com



Kim Steuerwald

E-Mail: kim.steuerwald@ingka.ikea.com

Original-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell