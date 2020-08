Das Handbuch für ein besseres Zuhause: Der neue IKEA Katalog ist da

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

- Runder Geburtstag: Der IKEA Katalog erscheint zum 70. Mal - Der Katalog ist ab dem 17. August online und in den IKEA Einrichtungshäusern verfügbar - Nachhaltigkeit als Schwerpunkt für das neue Geschäftsjahr bei IKEA

Das eigene Zuhause ist gerade jetzt für die meisten Menschen wichtiger denn je - hier verbringen wir nicht nur unsere Freizeit, sondern es dient gleichzeitig auch als Arbeitsplatz, Kita oder Schule und wird zu unserem Fitnessstudio oder Lieblingsrestaurant.

Passend dazu bietet der neue IKEA Katalog, der in diesem Jahr zum mittlerweile 70. Mal erscheint, viel Inspiration für einen besseren Alltag zuhause. Mehr Stauraum im Wohnzimmer? Ein ergonomischeres Home Office? Oder eine Schlafzimmereinrichtung, die zu einem erholsameren Schlaf beiträgt? Für diese und weitere Einrichtungsfragen hat der neue IKEA Katalog als praktisches Handbuch clevere und erschwingliche Ideen parat. Die Idee dahinter: sich ein Zuhause zu schaffen, das den eigenen Bedürfnissen entspricht, muss nicht kompliziert, teuer oder zeitaufwändig sein.

Gleichzeitig beschäftigt sich der IKEA Katalog damit, wie sich unser Alltag insgesamt gesünder und nachhaltiger gestalten lässt. "Wir wollen die Menschen dabei unterstützen: ein kleiner Schritt hier, eine neue Gewohnheit da, ein ergonomisches Kissen, ein neues Rezept, eine wassersparende Mischbatterie oder ein höhenverstellbarer Schreibtisch für das Arbeitszimmer", sagt Caroline Hjertström, Range Communication Manager IKEA Communications.

Bildmaterial sowie weitere Details zum neuen IKEA Katalog gibt es unter: https://ikea-download.de/katalog.pdf

Nachhaltigkeit als Schwerpunkt für das neue Geschäftsjahr bei IKEA

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei IKEA auch im kommenden Geschäftsjahr, das am 1. September beginnt, ganz besonders im Fokus stehen. "Der Stellenwert von Nachhaltigkeitsaspekten mag in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte etwas geringer geworden sein. Dennoch sind wir bei IKEA davon überzeugt, dass wir bei all unserem Handeln mögliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Deshalb werden wir unser Engagement in diesem Bereich weiter intensivieren", sagt Dennis Balslev, CEO und CSO IKEA Deutschland. "Inspiriert von unserer Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, wollen wir als Unternehmen unseren eigenen Teil dazu beitragen, aber gleichzeitig auch möglichst vielen Menschen ein nachhaltigeres Leben zu Hause ermöglichen."

IKEA hält daher an dem Ziel fest, bis zum Jahr 2030 klimapositiv zu werden. Das bedeutet, dass IKEA mehr Treibhausgasemissionen reduzieren wird, als die Wertschöpfungskette ausstößt - bei gleichzeitigem Wachstum des Unternehmens. Bausteine auf diesem Weg sind etwa:

- die Umstellung auf eine rein elektrische bzw. emissionsfreie Lieferung der Produkte zum Kunden in den weltweit 30 Märkten der Ingka Gruppe bis 2025. - die Erzeugung von regenerativer Energie durch die Investition in Wind- und Solarparks sowie die Installation von Solaranlagen auf den Dächern von Lagern und Einrichtungshäusern. 2020 wird IKEA auf diese Weise erstmals mehr regenerative Energie erzeugen, als das Unternehmen selbst verbraucht. - die Einführung von Produkten, die einen gesünderen und nachhaltigeren Alltag unterstützen, wie etwa der neue PLANTBULLAR. Die pflanzliche Alternative zum KÖTTBULLAR punktet nicht nur mit einem Geschmacks-erlebnis, das auch Fleischesser überzeugt, sondern ebenfalls mit ihrer Klimabilanz - diese liegt bei nur vier Prozent im Vergleich zum Fleischbällchen.

Der aktuelle Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der Ingka Gruppe mit weiterführenden Informationen steht auf dem IKEA Unternehmensblog zur Verfügung: https://ikea-unternehmensblog.de/article/2020/annual-report-2019

Über den Ingka Konzern

Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 374 Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2019 besuchten insgesamt 839 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 2,6 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. Der Ingka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.

Über IKEA Deutschland

Seit 1974 ist IKEA in Deutschland vertreten, aktuell betreiben wir IKEA Einrichtungshäuser an 53 Standorten. In Deutschland beschäftigen wir rund 18.000 Mitarbeiter und gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der IKEA Vision: "Den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen."

