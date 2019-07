IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Wenn formschönes Design auf satten Klang trifft: Die SYMFONISK Kollektion ist ab August bei IKEA erhältlich

Hofheim-Wallau (ots)

Ob es der Lieblingsrocksong zum Aufwachen, sanfte Akustik-Klänge beim Abendessen oder die immer noch angesagte 90er-Hymne bei der Geburtstagsparty ist - Musik begleitet uns über den Tag hinweg und hat einen entscheidenden Einfluss auf unsere Stimmung. Einen ähnlichen Effekt hat auch die Beleuchtung auf die verschiedensten Lebenssituationen: Für die Konzentration am Arbeitsplatz entscheiden wir uns in der Regel für helles, kühles Licht, beim gemütlichen Bücherabend auf der Couch sollte es dagegen eher warm und gedimmt sein.

Was passiert nun, wenn man Sound und Licht miteinander verbindet? Dieser Frage haben sich IKEA und Sonos gemeinsam gewidmet. Ab dem kommenden August sind die ersten Produkte aus der langfristig angelegten Kreativpartnerschaft erhältlich. Das SYMFONISK Sortiment umfasst zum Marktstart einen Regal-WiFi-Speaker und eine Tischleuchte mit WiFi-Speaker. Die Produkte sind jeweils in schwarz und weiß erhältlich und werden sowohl online als auch in den IKEA Einrichtungshäusern verfügbar sein. Der Regal-WiFi-Speaker wird zum Preis von 99 Euro erhältlich sein und die Tischleuchte mit WiFi-Speaker zum Preis von 179 Euro.

Kompatibilität mit der Sonos Produktfamilie

Die Tischleuchte mit Wifi-Speaker und der Regal-WiFi-Speaker sind ein vollwertiger Teil des Sonos Systems und lassen sich mit den anderen Speakern und Komponenten der Marke gruppieren. Die Steuerung erfolgt einfach und komfortabel per Sonos App. Der Sound jedes SYMFONISK Speakers lässt sich zudem per Trueplay an die einzigartige Akustik des entsprechenden Raums anpassen. Die Tuning-Funktion misst mithilfe des Mikrofons eines iOS-Geräts, wie der Klang von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen im Raum reflektiert wird. Das Ergebnis ist ein großartiges Sounderlebnis, egal wo der Speaker im Zimmer steht.

Die Tischleuchte und der Regal-Speaker lassen sich auf Wunsch ebenfalls als Stereo- oder hintere Lautsprecher im Heimkino-Setup einsetzen. Darüber hinaus sind die beiden Modelle mit Apple AirPlay 2 kompatibel - so lassen sich Audioinhalte direkt und unkompliziert von Apple-Geräten aus streamen.

Egal, ob smart oder nicht: die Tischleuchte mit WiFi-Speaker hat eine E12/E14-Fassung, um das jeweils gewünschte Leuchtmittel zu integrieren.

Der Regal-Speaker eignet sich hervorragend für den Einsatz in vielen IKEA Einrichtungslösungen, lässt sich aber auch mit der separat erhältlichen Wandhalterung als schwebendes Regal nutzen - und sogar mit bis zu drei Kilogramm Gewicht belasten.

Zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten ab Herbst 2019

IKEA hat außerdem zwei neue Steuerungsmöglichkeiten für die SYMFONISK Kollektion entwickelt, die ab dem kommenden Herbst verfügbar sind: eine eigene Fernbedienung sowie die Integration der Produkte in die IKEA Home Smart App.

Mit der SYMFONISK Fernbedienung, die optisch an einen herkömmlichen Lautstärkeregler erinnert, lässt sich die Musik starten, anhalten, ein Lied überspringen, zum vorherigen Song zurückkehren sowie die Lautstärke regeln. Die Fernbedienung wird zu einem Preis von 14,99 Euro online und in den IKEA Einrichtungshäusern erhältlich sein.

Mit der kommenden Integration in die IKEA Home Smart App eröffnet sich außerdem die Möglichkeit, Szenarien einzustellen, um die Atmosphäre zuhause mit Hilfe sämtlicher smarter IKEA Produkte wie Leuchtmitteln, Rollos und natürlich den SYMFONISK Produkten jederzeit wie gewünscht anzupassen.

Über den Ingka Konzern

Der Ingka Konzern (Ingka Holding B.V. und ihre kontrollierten Einheiten) ist einer von 11 unterschiedlichen Konzernen, der IKEA Verkaufskanäle unter dem Franchise-Abkommen mit Inter IKEA Systems B.V. besitzt. Der Ingka Konzern besteht aus drei Geschäftsbereichen: IKEA Retail, Ingka Investments und Ingka Centres. Er ist der weltweit größte Einrichtungseinzelhändler und betreibt 367 Einrichtungshäuser in 30 Ländern. Im Geschäftsjahr 2018 besuchten insgesamt 838 Millionen Menschen die IKEA Einrichtungshäuser und 2,35 Milliarden Menschen informierten sich auf unserer Website www.IKEA.com. Der Ingka Konzern betreibt Geschäfte mit der Vision, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, indem er formschöne, funktionsgerechte und qualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände zu Preisen anbietet, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.

Über Sonos

Sonos ist das führende Smart Home Sound System. Der Pionier im Bereich WLAN-basierter Multiroom-Audiosysteme revolutioniert die Art und Weise, wie wir zuhause Musik hören und Sound erleben, indem er alle digitalen Inhalte zugänglich macht und Nutzern ermöglicht, diese Inhalte beliebig zu steuern - ob über die Sonos App, integrierte Partnerapps oder per Stimme. Das System überzeugt vor allem durch ein unvergleichliches Sounderlebnis, durchdachtes Design, einfachste Bedienung und eine offene Plattform. Dadurch wird die ganze Bandbreite des Sonic Internets für Jeden zugänglich. Hauptsitz von Sonos ist in Santa Barbara, Kalifornien, USA. Mehr Informationen unter sonos.com.

