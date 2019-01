Solarenergie mit IKEA: SOLSTRÅLE geht online

Ein nachhaltiges Leben beginnt auf dem Dach - mit einer eigenen Photovoltaikanlage lässt sich Geld sparen und die Umwelt schonen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/29291 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Hofheim-Wallau (ots) - Ein nachhaltiges Leben beginnt auf dem Dach: Die neuen SOLSTRÅLE Photovoltaik-Anlagen sind ab Mittwoch, 9. Januar 2019, auch online verfügbar. "Damit kann sich jetzt jeder in Deutschland über unsere Website ein individuelles Angebot erstellen lassen", freut sich Christiane Scharnagl, Nachhaltigkeitsmanagerin IKEA Deutschland.

Interessenten können sich über IKEA.de/Solar anmelden und erhalten dann innerhalb kurzer Zeit einen Anruf eines deutschsprachigen Mitarbeiters des IKEA Partners. IKEA Deutschland arbeitet mit Solarcentury zusammen, dem größten britischen Solarunternehmen. Das 1998 gegründete Unternehmen ist heute ein international anerkannter Entwickler von Solaranlagen. "Wir wollen mit der weitverbreiteten Einführung von Solarenergie einen sinnvollen Beitrag gegen den Klimawandel leisten", sagt Geschäftsführer Dennis de Jong. "Wir bieten einen integrierten Service von der Entwicklung bis hin zum Aufbau und Betrieb."

Am 1. Oktober 2018 hat IKEA das neue Produkt auf den Markt gebracht, zunächst in fünf ausgesuchten Einrichtungshäusern: Kaarst, Eching, Walldorf, Ulm und Freiburg. "Wir sind mit der bisherigen Nachfrage sehr zufrieden und konnten schon einige IKEA Besucher in den fünf Häusern von unserem Angebot überzeugen", so Christiane Scharnagl. "Wir möchten die Menschen dazu ermutigen und es ihnen erleichtern, positiv für unsere Umwelt zu handeln. So können sie selbst erneuerbare Energie erzeugen, zudem Geld sparen und zu Hause nachhaltiger leben."

Sowohl vor Ort in den genannten Häusern als auch online können Interessenten über einen Solar-Rechner ermitteln, was eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Photovoltaik-Anlage kostet und wie viel Strom sie sparen können.

Geld sparen bei der Stromrechnung

Mit SOLSTRÅLE kann jeder Haushalt seine Stromrechnung senken. Denn eigener Solarstrom ist in den meisten Fällen günstiger als Strom vom Energieversorger. Die Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen und optionalen Batteriespeichern wird staatlich gefördert. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren sind Photovoltaik-Anlagen eine lohnende Investition.

Außerdem erhöhen Kunden mit einer SOLSTRÅLE Photovoltaik-Anlage ihre Unabhängigkeit von einem Energielieferanten. Mit einem Batteriespeicher kann der Eigenverbrauch sogar noch erhöht werden. Eine komplett installierte, schlüsselfertige Photovoltaik-Anlage (ohne Speicher) kostet ab 4.730 Euro. Um das Photovoltaik-Angebot für die vielen Menschen zugänglich zu machen, hat IKEA ein einfaches, transparentes Verkaufsverfahren ohne versteckte Kosten entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website IKEA.de/Solar

Pressekontakt:

Isolde Debus-Spangenberg

Corporate Communications

Tel.: (06122) 585 4482

Isolde.Debus-Spangenberg@ikea.com

Original-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell