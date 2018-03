Mitbewohner im Grünen gesucht / NABU und IKEA starten Gewinnspiel für naturnahes Gärtnern / Distelfalter / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/29291 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/IKEA Deutschland GmbH & Co. KG/NABU" Bild-Infos Download

Berlin/Hofheim-Wallau (ots) - Garten und Balkon sind nicht nur für Menschen grüne Oasen. Auch Hummeln, Schmetterlinge und Vögel fühlen sich dort wohl, wenn sie Nahrung, Nistmöglichkeiten und Verstecke finden. Damit Hobbygärtner ihr grünes Wohnzimmer möglichst insekten- und vogelfreundlich gestalten, startet der NABU unterstützt von IKEA das Gewinnspiel "Mitbewohner im Grünen gesucht". Mitmachen kann man vom 5. März bis zum 20. April 2018.

Zu gewinnen gibt es zwei Umgestaltungen von Garten oder Balkon durch Naturgarten-Profis im Wert von jeweils bis zu 2000 Euro. Dabei wird ein Teil des heimischen Grüns in ein naturnahes Paradies verwandelt. So werden beispielsweise Akelei, Storchenschnabel oder heimische Obstbäume gepflanzt, die Insekten und Vögeln Nahrung und Lebensraum bieten. Davon profitiert auch der Gärtner, denn diese kleinen Gartenmitbewohner sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch nützlich. Wildbienen helfen beim Bestäuben von Obst und Gemüse, Vögel sind fleißige Schädlingsbekämpfer.

"Jeder Hobbygärtner kann etwas für die biologische Vielfalt tun", sagt NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. "Wenn Gärten und Balkone naturnah gestaltet werden, können sie zu wichtigen Rückzugsräumen für Tiere und Pflanzen werden."

"Der NABU unterstützt IKEA schon seit vielen Jahren bei der Standortauswahl und berät uns zur Gestaltung unserer Außenanlagen. Die Erhaltung der Artenvielfalt spielte dabei immer eine Rolle und wir wissen wie bedeutend sie ist für unsere Zukunft. Daher unterstützen wir gerne dabei, mehr Menschen dazu zu ermutigen, mit ihren Möglichkeiten ebenfalls dazu beizutragen", sagt Armin Michaely, Nachhaltigkeits- und Innovationsmanager bei IKEA Deutschland.

Mitmachen kann man online auf www.NABU.de/Gartenmitbewohner und in allen IKEA Einrichtungshäusern per Gewinnspielpostkarte. Außer der Gartenumgestaltung gibt es auch IKEA-Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro sowie Vogelnistkästen und Gartenglückspakete vom NABU zu gewinnen.

Die Gewinnspiel-Aktion ist Teil der Partnerschaft zum naturnahen Gärtnern, die der NABU gemeinsam mit IKEA im November gestartet hat.

Hintergrund:

NABU und IKEA haben 2017 eine längerfristige Zusammenarbeit gestartet, um naturnahes Gärtnern zu fördern. So wurden 2017 Naturgärten am IKEA Einrichtungshaus in Kaarst und am NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle in Angermünde bei Berlin angelegt. Der NABU engagiert sich bundesweit mit eigenen Mustergärten und Beratungsangeboten für mehr biologische Vielfalt im Garten. Unterstützt durch IKEA sollen im kommenden Jahr weitere NABU-Themengärten entstehen und Bildungs-Aktivitäten zum naturnahen Gärtnern umgesetzt werden. Am Beispiel der neuen Themengärten soll veranschaulicht werden, wie jeder durch naturnahes Gärtnern dazu beitragen kann, die Artenvielfalt vor der eigenen Haustür zu fördern und zu erhalten.

Zum Gewinnspiel: www.NABU.de/Gartenmitbewohner

Kostenfreie Pressebilder zum naturnahen Gärtnern: www.NABU.de/pressebilder_garten

