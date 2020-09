Biovision - Zukunftsstiftung Landwirtschaft / Ein kritisches neues Buch von Mitgliedern des UN-Weltagrarberichts (IAASTD) fordert eine beschleunigte nachhaltige Transformation unserer Ernährungssysteme und zeigt Auswege aus der Sackgasse

BioVisioN

Ein kritisches neues Buch von Mitgliedern des UN-Weltagrarberichts (IAASTD) fordert eine beschleunigte nachhaltige Transformation unserer Ernährungssysteme und zeigt Auswege aus der Sackgasse

Das neue Buch unterstützt Regierungen, NGOs und die breite Öffentlichkeit bei heute anstehenden überlebensnotwendigen Entscheidungen zur zukünftigen Ausrichtung unserer Ernährungssysteme. "Transformation of our food systems - the making of a paradigm shift" (Umgestaltung unserer Ernährungssysteme - wie ein neues Paradigma entsteht) wurde von einem Team von 40 internationalen Expertinnen und Experten verfasst, grösstenteils Mitglieder des IAASTD von 2009. Das Buch ist eine einmalige Bestandsaufnahme der (Fehl-)Entwicklungen der weltweiten Ernährungssysteme in den letzten zehn Jahren und stellt zentrale wissenschaftliche Folgeberichte und UN-Abkommen seit der Publikation des Weltagrarberichts vor. Nachvollziehbar und eindrücklich zeigt das Buch, wie und weshalb der agroökologische Ansatz der Ausweg aus der heutigen Sackgasse der industriellen Landwirtschaft darstellt und es plädiert eindringlich für einen Wandel hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen. Die Herausgebenden richten ihre Kernforderungen direkt an die diesjährige Sonderveranstaltung des UN-Weltausschusses für Ernährungssicherheit (CFS). Dort steht im Oktober zum ersten Mal die Agrarökologie im Mittelpunkt und es wird nach Auswegen gesucht, um die Ernährungssysteme nach der Covid-19 Pandemie nachhaltig wiederaufzubauen.

