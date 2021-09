Ernst Klett Verlag GmbH

CIRCLES: Klett setzt neue Maßstäbe in der schulischen Berufsorientierung

Mit CIRCLES hat der Ernst Klett Verlag ein ganzheitliches Konzept für die schulische Berufsorientierung entwickelt, das mit Sinnfindung statt mit konkreter Berufswahl beginnt. Das crossmediale Paket aus Arbeitsheft, App und Plattform orientiert sich am Ikigai-Prinzip und unterstützt Abiturient:innen bei der individuellen Berufsplanung. Im Zentrum steht ein Matching mit Profilen echter Berufstätiger.

In der Oberstufe stehen verbindliche Unterrichtseinheiten zur Berufsorientierung auf dem Stundenplan, deren Umsetzung allein den Schulen überlassen ist. Mit CIRCLES hat der Ernst Klett Verlag ein innovatives Medienkonzept entwickelt, das im Unterricht eine ganzheitliche Berufsorientierung nach individuellen Stärken und Wertvorstellungen ermöglicht. Das Medienpaket aus Arbeitsheft, App und Plattform bietet Lehrkräften ein passgenaues Unterrichtskonzept. Schüler:innen sowie deren Eltern erhalten Unterstützung für die intensive Reflexionsphase der Berufsorientierung.

Für Klett-Geschäftsführer Tilo Knoche ist CIRCLES ein wegweisendes Projekt: "Wir haben einen einzigartigen Ansatz für die Berufsorientierung gefunden: Wir vergleichen Stärken, Wünsche und Ziele von Suchenden mit denen von realen, berufstätigen Personen. Daraus lassen sich jetzt inspirierende Zugänge finden, die zur weiteren Recherche anregen."

Das könnte zu dir passen: Matching via App

Die Basis von CIRCLES bildet das Schülerarbeitsheft zusammen mit der CIRCLES-Plattform. Sie unterstützen Lehrkräfte bei der Gestaltung eines ganzheitlichen Unterrichts zur Berufsorientierung und hier finden Eltern wie Schüler:innen weiterführende Materialien und die CIRCLES App.

Mit der kostenlosen App wird eine Selbst- und Fremdeinschätzung der persönlichen Stärken und Lebenseinstellungen mit den Profilen echter Berufstätiger abgeglichen. Dazu beantwortet der/die Schüler:in sowie ein Familienmitglied oder ein/e Freund:in vorab relevante Fragen. Als Ergebnis wird ein individuelles Spektrum an möglichen Lebens- und Berufsperspektiven aufgezeigt.

Ikigai: Mehr als Erfüllung und Begeisterung

Die CIRCLES-App orientiert sich am japanischen Prinzip des Ikigai, das die individuelle Sinnfindung des Einzelnen in den Vordergrund stellt. "Jugendliche haben oft die Sorge, in berufliche Sackgassen zu geraten. Doch Lebenswege sind ganz verschieden und können unterschiedlich genutzt werden. Diesen Blick gilt es mit dem Ansatz von CIRCLES zu stärken", wünscht sich Knoche.

Für den sukzessiven Ausbau der Berufsprofile sorgt eine breite Kampagne, mit der Berufstätige aller Bereiche angesprochen werden sollen, ihre anonymisierten Profile in der Datenbank zu hinterlegen. Knoche erklärt dazu: "Schulen fehlt häufig der Blick auf die sich rasant entwickelnde Berufs- und Ausbildungswelt. CIRCLES ermöglicht mit den "Datenspenden" einen Blick in das reale gesellschaftliche Umfeld, auf das wir die Schüler:innen vorbereiten wollen."

Unterstützt wird CIRCLES von Lehrkräften und Expert:innen der Berufsorientierung, umgesetzt wird es von einem erfahrenen IT-Entwicklerteam.

Arbeitsheft:

CIRCLES - Ganzheitliche Berufsorientierung für die Sekundarstufe II

Sandra Thomalla

ISBN: 978-3-12-800101-2, 36 Seiten, 6,95 EUR.

Lehrkräften steht im Klett Webshop eine kostenlose Handreichung mit Hinweisen zur Umsetzung zur Verfügung. www.klett.de/lehrwerk/circles

App:

Die CIRCLES-App gibt es kostenfrei in den jeweiligen Shops für iOS und Android. https://circles.klett.de/schueler/circles-download

Plattform:

Materialien, Filme, Eltern- und Lehrerbereich, Dateneingabe Berufsprofile

circles.klett.de

