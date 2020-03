Ernst Klett Verlag GmbH

Ernst Klett Verlag und Stiftung Lesen starten gemeinsame Initiative zur Leseförderung an Grundschulen

Stuttgart (ots)

Knapp 25 Prozent aller Viertklässlerinnen und Viertklässler haben keine ausreichenden Lesekompetenzen. Um Grundschullehrkräfte in der Leseförderung zu unterstützen, bündeln der Ernst Klett Verlag und die Stiftung Lesen ihr lesedidaktisches und unterrichtspraktisches Know-how. Im Zentrum steht ein Materialpaket zum Tandem-Lesen, das das flüssige Lesen trainiert. Zum Auftakt werden bundesweit 10.000 Lektüren zur Verfügung gestellt, für die sich Grundschulen ab sofort bewerben können.

Mit dem Tandem-Lesetraining werden auf einfache Weise die Lesefertigkeiten starker und schwacher Leser gleichzeitig trainiert. "Die Effektivität von Lautleseverfahren ist empirisch längst belegt", so Michael Schlienz, Verlagsleiter beim Ernst Klett Grundschulverlag. "Mit den neuen Lese-Lektüren, Lehrerhandreichungen und Fortbildungsangeboten haben wir ein ganzes Maßnahmepaket entwickelt, damit das Tandem-Lesen bundesweit im Unterricht integriert werden kann." Auch die Stiftung Lesen sieht in der einfachen Anwendbarkeit des Lesetrainings ein großes Potential für die Stärkung der Lesekompetenz insgesamt: "Um der außerordentlichen Bedeutung der Lesekompetenzvermittlung in der Grundschule gerecht zu werden, möchten wir uns dafür einsetzen, dass evaluierte und erprobte Methoden im Deutschunterricht Wirkung entfalten", so Karen Ihm, Leiterin Schule und Jugend der Stiftung Lesen.

Wissenschaftlich begleitet und unterstützt wurde das Projekt durch die Universität Leipzig. Die Inhalte der Lektüre "Tandem-Lesen mit den wilden Schulzwergen" stammen vom Klett Kinderbuch Verlag. Für die 10.000 kostenlosen Kennenlern-Exemplare im halben Klassensatz können sich Grundschulen ab sofort unter: www.derlehrerclub.de/tandem-lesen bewerben. Die Auslieferung der Klassensätze erfolgt im Mai 2020.

Eine detaillierte Beschreibung der Tandem-Lesemethode sowie eine Lese-Probe findet sich unter: https://grundschul-blog.de/lesetraining-tandem-lesen/

