Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 20. bis 23. September 2021 in Fulda

Vom 20. bis 23. September 2021 findet in Fulda die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 68 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil. Coronabedingt tagen die Bischöfe erneut im Stadtschloss Fulda.

Ein Schwerpunkt der Beratungen ist der Fortgang des Synodalen Weges, auch mit Blick auf die vom 30. September bis 2. Oktober 2021 stattfindende zweite Synodalversammlung in Frankfurt am Main sowie die Vorbereitungen für die Weltbischofssynode in Rom, die in einem weltweiten Prozess am 9. Oktober 2021 beginnen. Erneut wird im Themenfeld "Aufklärung und Aufarbeitung" über aktuelle Fragen und Sachstände aus der Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" (MHG-Studie) gesprochen. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Wahlen der Mitglieder, der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden sowie der Beraterinnen und Berater der 14 Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz sowie der Unterkommissionen. Außerdem wird sich die Vollversammlung mit einer Neufassung der Leitlinien zur Jugendpastoral befassen.

An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am Montag, 20. September 2021, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen. Als Gäste anderer Bischofskonferenzen werden Bischof Didier Berthet (Frankreich/Saint-Dié) sowie Erzbischof Stanislaw Budzik (Polen/Lublin) anwesend sein.

Die Gottesdienste im Dom zu Fulda sind öffentlich. Eine Anmeldung über mein-kirchplatz.de ist notwendig. Medienvertreter sind gebeten, ihre Teilnahme im Akkreditierungsformular anzugeben.

Heute laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Unter den gegebenen Umständen und Schutzbestimmungen ist im Pressearbeitsraum und im Pressekonferenzraum die Anzahl der Personen begrenzt. Da die Nachfrage nach diesen Plätzen höher sein wird als das Angebot, werden wir uns vorbehalten, die Plätze im Rotationsverfahren und stets nur an einen Vertreter einer Redaktion zu vergeben. Näheres erfahren alle akkreditierten Medienvertreter nach Ablauf der Akkreditierungsfrist in einer separaten E-Mail. Für die Veranstaltung wird ein 3-G-Nachweis (vollständige Impfung gegen COVID-19, ein Nachweis über die Genesung nach einer Infektion oder ein negatives Ergebnis eines Antigen-Schnelltests, der nicht älter als 48 Stunden ist) erforderlich sein. Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:

Montag, 20. September 2021:

14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der Vollversammlung;

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda).

16.15 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der Vollversammlung;

Ort: Treffpunkt im Innenhof des Stadtschlosses.

Dienstag, 21. September 2021:

7.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing.

13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Afghanistan zwischen Hoffnungslosigkeit, Terror und den Taliban - der Versuch einer friedensethischen Antwort" mit:

Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz,

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr,

Bischof Dr. Heiner Wilmer (Hildesheim), Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax.

Im Gespräch werden aktuelle Fragen zum Machtwechsel in Afghanistan, der Situation für die Arbeit von kirchlichen Initiativen vor Ort sowie friedenspolitische und friedensethische Fragen erörtert.

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda).

Mittwoch, 22. September 2021:

7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt von Kardinal Reinhard Marx (München und Freising).

13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Kirche und Judentum: Gemeinsam im Kampf gegen Antisemitismus" mit:

Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Erfurt), Vorsitzender der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz,

Dagmar Mensink (Mainz), Koordinatorin für religionspolitische Grundsatzfragen bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Vorsitzende des Gesprächskreises "Juden und Christen" beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK),

Prof. Dr. Johannes Heil (Heidelberg), Ignatz-Bubis-Stiftungsprofessor für Religion, Geschichte und Kultur des europäischen Judentums an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

Im Gespräch wird das aktuelle Verhältnis der katholischen Kirche in Deutschland zum Judentum beleuchtet. Insbesondere Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und des gemeinsamen Wirkens gegen jede Form von Antisemitismus werden Thema sein. Das Pressegespräch berücksichtigt dabei auch das Jubiläum "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda).

Donnerstag, 23. September 2021:

7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda - Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, Predigt von Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln).

14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gilles.

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda).

18.00 Uhr Schlussvesper mit Bonifatiussegen im Dom zu Fulda, Predigt von Erzbischof Stephan Burger (Freiburg).

Hinweise:

Tagungsort: Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz tagt im Stadtschloss Fulda (Schloßstraße 1, 36037 Fulda). Sie ist nicht öffentlich.

Akkreditierung: Für die Pressetermine ist eine eigene Akkreditierung der Journalisten erforderlich. Eine Akkreditierung ist nur online möglich. Nutzen Sie dazu bitte das Online-Formular unter www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal. Die Akkreditierung muss spätestens bis Donnerstag, 16. September 2021, 12.00 Uhr erfolgen. Die Akkreditierungsausweise können Sie ab Montag, 20. September 2021, 9.00 Uhr im Priesterseminar Fulda abholen. Eine Nutzung der Arbeitsräume oder ein Besuch der Pressetermine ist nur mit dem Akkreditierungsausweis möglich!

Fotografieren und Fernsehaufnahmen während der Gottesdienste im Dom zu Fulda: Für die Gottesdienste im Dom zu Fulda (insbesondere für den Eröffnungsgottesdienst am 21. September 2021 um 7.30 Uhr und die Bonifatius-Vesper am 23. September 2021 um 18.00 Uhr) ist eine Dreherlaubnis erforderlich, die über die Stabsabteilung Kommunikation im Bischöflichen Generalvikariat Fulda (Postfach 11 53, 36001 Fulda, Tel. 0661/87355, Fax 0661/87568, E-Mail kommunikation@bistum-fulda.de) eingeholt werden kann. Um den Ablauf des Gottesdienstes reibungslos zu gestalten, müssen sich die akkreditierten Kamerateams auf zwei abgekordelte Positionen rechts und links vor dem Altarraum verteilen, die am Ende der Predigt geräumt werden. Ein Wechsel zwischen beiden Positionen ist während des Gottesdienstes nicht möglich. In beiden Bereichen können die Kamerateams bis zum Ende der Predigt filmen. Anschließend sind Filmaufnahmen nicht mehr gestattet. Am Ende der Gottesdienste kann beim Auszug der Bischöfe wieder gefilmt werden. Den Anordnungen der Ordnungskräfte im Dom ist unbedingt Folge zu leisten.

Livestream: Alle Pressekonferenzen werden im Livestream von katholisch.de angeboten und sind auch unter www.dbk.de und auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bischofskonferenz verfügbar. Der Livestream aller Gottesdienste ist unter www.dbk.de und auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bischofskonferenz abrufbar.

Eucharistiefeiern: Zur Teilnahme an den morgendlichen Eucharistiefeiern (Dienstag bis Donnerstag, 21. bis 23. September 2021, jeweils um 7.30 Uhr sowie Schlussvesper am Donnerstag, 23. September 2021, 18.00 Uhr) im Dom zu Fulda sind Presseplätze vorhanden. Bitte geben Sie Ihren Teilnahmewunsch bei der Akkreditierung an.

Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz: Die Pressestelle ist von Montag, 20. September 2021, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 23. September 2021, 18.00 Uhr, im Bischöflichen Priesterseminar zu erreichen (Tel. 0661/87229, Fax 0661/87543, E-Mail pressestelle@dbk.de).

Pressearbeitsraum: Der Arbeitsraum für Journalisten befindet sich gegenüber dem Priesterseminar in der Theologischen Fakultät, Eduard-Schick-Platz 2 (Tel. 0661/ 901646-28, Fax 0661/901646-29). Er ist aufgrund der Corona-Situation zugänglich vom 20. bis 23. September 2021 jeweils von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Aufgrund der Hygienemaßnahmen können nur eingeschränkt Getränke und Verpflegung gereicht werden.

Pressekonferenzen: Die Pressekonferenzen finden im Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda) statt.

Maskenpflicht: Es besteht für alle akkreditierten Medienvertreter Maskenpflicht im Dom zu Fulda und in der Theologischen Fakultät bis zur Sitzplatzeinnahme.

Stellplätze: Falls Sie auf dem Gelände des Priesterseminars einen Stellplatz für einen Ü-Wagen benötigen, melden Sie sich bitte umgehend bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz bzw. vermerken dies im Online-Akkreditierungsformular.

Weitere Informationen zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie auf unserer Internetseite www.dbk.de im Pressebereich sowie auf der Themenseite Vollversammlung.

