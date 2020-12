Mercedes-Benz AG

Bertha Pay jetzt auch bei Shell mit PayPal verfügbar

Tankfüllung kontaktlos an teilnehmenden Shell Tankstellen deutschlandweit vom Auto oder Motorrad per Smartphone bezahlen

Bild-Infos

Download

BerlinBerlin (ots)

Tanken, zahlen und weiterfahren: Mit der Smartphone-App Bertha können Fahrer aller Marken die Tankfüllung jetzt auch an teilnehmenden Shell Tankstellen kontaktlos vom Auto oder Motorrad aus bezahlen.

Durch die neue Kooperation mit Shell und PayPal wird das Netz der Tankstellen, die Bertha Pay anbieten, bedeutend erweitert. Ab sofort können Fahrer PayPal als Zahlungsart in der Bertha-App hinterlegen und ihre Tankfüllung so deutschlandweit an 1641 teilnehmenden Shell Tankstellen per Smartphone zahlen. Die Neuerung für Bertha Pay in Deutschland wird schrittweise für iPhones verfügbar sein und später auch für Android-Smartphones folgen.

Bertha Pay ist auch weiterhin an über 814 Tankstellen verschiedener Marken wie z.B. HEM, Westfalen, Allguth und ARAL in Deutschland möglich. An diesen Bertha Pay Partner-Tankstellen wird die mobile Zahlung über VISA oder Mastercard für iOS und Android angeboten. Zukünftig ist geplant, Bertha Pay in weiteren europäischen Ländern anzubieten.

Kontaktlos zahlen und aufeinander achten

Bertha hilft nicht nur dabei Zeit und Geld zu sparen, sondern auch auf sich und andere zu achten, indem per Smartphone vom Auto oder Motorrad kontaktlos und ohne Extrakosten bezahlt wird. Fahrer, andere Kunden und Tankstellenmitarbeiter können so ausreichend Abstand halten. Bertha Pay geht quasi stellvertretend zum Bezahlen an die Kasse und der Kassierer sieht automatisch, dass gezahlt wurde. Dazu wird in der App eine Zapfsäule ausgewählt, der maximale Tankbetrag festlegt, der gewünschte Kraftstoff getankt und kontaktlos bezahlt. Die Rechnung folgt zeitgleich per E-Mail und man kann direkt weiterfahren.

So funktioniert's:

Was ist Bertha Pay?

Wie mit Bertha Pay bezahlen?

Wo mit Bertha Pay bezahlen?

Sicherheit im Fokus

Die Nutzung der Bertha-App und die Zahlungsabwicklung mit Bertha Pay ist besonders sicher. So richtet sich Bertha nach Branchenstandards und bietet zudem u.a. Datenverschlüsselung, starke Passwortanforderungen, Touch & Face ID, Fingerprint, Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie die Möglichkeit jede Zahlung gesondert freizugeben, um einen hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.

Bertha macht Tanken bequemer

Mit Bertha finden Fahrer immer die nächste, günstigste oder genau passende Tankstelle auf ihrem Weg. Dafür vergleicht die App aktuelle Preise für meldepflichtigen Tankstellen deutschlandweit und ist jetzt auch in Österreich und der Schweiz verfügbar. Die Preise werden übersichtlich mit Ampelfarben in einer Karten- und Listenansicht angezeigt. Durch weitere Funktionen wie Filteroptionen, dem Hinterlegen von persönlichen Tankpräferenzen und der zielführenden Navigation ist die passende Tankstelle schnell gefunden.

Über Bertha

Die App: Bertha ist die intuitive Smartphone-App der Mercedes-Benz AG. Die Pionierin: 1888 startete Bertha Benz die erste Fernfahrt weltweit und machte dabei eine Apotheke zur Ur-Tankstelle. Die Mission: Den Autofahrer-Alltag so einfach und bequem zu gestalten wie er sein sollte. Der Start: Bertha ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz kosten- und werbefrei verfügbar und hilft schnell die beste Tankstelle zu finden. Mit der integrierten Funktion Bertha Pay können Fahrer einfach, bequem und sicher per App ohne Extrakosten von jedem Fahrzeug aus zahlen. Möglich ist das deutschlandweit an teilnehmenden Shell-Tankstellen mit PayPal zunächst für iPhones und bei weiteren Tankstellenmarken mit VISA und Mastercard für iPhones und Android Smartphones. Die Zukunft: Die Bertha-App wird kontinuierlich weiterentwickelt und es ist geplant, digitale Services wie z.B. Bertha Pay auch in weiteren europäischen Ländern auszurollen.

Die App hat bereits über 1 Mio. Downloads in Deutschland und wurde 2019 von Auto Motor Sport Lesern als beste Smartphone-App mit dem Car Connectivity Award ausgezeichnet.

Bertha ist kostenlos für alle Fahrer im App Store und bei Google Play in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Download verfügbar:

https://bit.ly/3lEEZsV

Presse-Info: https://www.bertha.app/presse/

Pressekontakt:

Georg Walthart

Daimler AG

Int. Digital Vehicle & Future Technologies Communications

georg.walthart@daimler.com

+49 160 8627115

Original-Content von: Mercedes-Benz AG, übermittelt durch news aktuell