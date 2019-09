Mercedes-Benz

Der Mercedes-Benz EQV - Weltpremiere für die erste Premium-Großraumlimousine mit elektrischem Antrieb

Ein Audio

mercedes_iaa2019-eqv-interview-breitschwerdt.mp3

MP3 - 5,4 MB - 03:54 Download

Frankfurt am Main (ots)

Der Freizeit- und Familien-Van Mercedes-Benz EQV bietet eine Reichweite von 405 Kilometern und eine serienmäßige Schnellladefunktion

INTERVIEW MIT MARCUS BREITSCHWERDT, LEITER MERCEDES-BENZ VANS

Anmoderation:

Er war der Größte bei der Präsentation der Elektromodelle bei der IAA-Pressekonferenz von Mercedes-Benz am gestrigen Dienstag in Frankfurt. Der EQV, erste Premium-Großraumlimousine mit elektrischem Antrieb, feierte vor hunderten von Journalisten Weltpremiere. Emissionsfreie Mobilität, überzeugende Fahrleistungen, hohe Funktionalität und ästhetisches Design zeichnet dieses Fahrzeug aus, das als Freizeitfahrzeug im Urlaub, als geräumiges Familienfahrzeug oder als Kleinbus oder Shuttle eingesetzt werden kann. Nach der Pressekonferenz haben wir uns mit Marcus Breitschwerdt unterhalten, dem Leiter Mercedes-Benz Vans:

1. Herr Breitschwerdt, Mercedes-Benz Vans stellt auf dieser IAA 2019 erstmals einen vollelektrischen Van vor, den EQV. Es ist die erste Premium-Großraumlimousine auf dem Markt mit Elektroantrieb. Wie stolz sind Sie auf dieses Auto? Ich bin sehr stolz auf das Team und auf die dort geleistete Arbeit. Das Fahrzeug ist großartig geworden. Ich bin sowohl vom Design, als auch und insbesondere von der Leistung begeistert. Wir zeigen mit unserem EQV, dass Elektro auch schick, auch praktikabel sein kann, und auch noch Spaß macht, denn die Fahrleistungen können sich mehr als sehen lassen. (0:20)

2. Gerade bei einem Van ist die Reichweite wichtig. Wie sieht die aus und welche Fahrleistungen bietet der EQV? Das ist eine tolle Sache. Die Reichweite liegt bei ungefähr etwas mehr als 400 Kilometern, damit ist das Fahrzeug in vollem Umfang alltagstauglich, kann guten Gewissens auf längeren Strecken außerhalb der Stadt bewegt werden. Und dank einer Leistung von 150 Kilowattstunden, Höchstgeschwindigkeit 160 km/h, gehts dort auch ganz zügig voran. (0:22)

3. Der EQV kann mittels Rekuperation Strom während der Fahrt gewinnen. Wie funktioniert das? Beim Rekuperieren wird die Bremsenergie in Strom umgewandelt, der dann wieder der Batterie zugeführt wird und die Batterie damit auflädt. Der Fahrer kann die Stärke der Rekuperation, sprich wie stark bremst das Fahrzeug von selbst, wie viel Energie wird der Batterie zugeführt, selber bestimmen, oder aber er überlässt es dem Fahrzeug, das mit Hilfe von Verkehrs-Navigationsdaten die Rekuperation in Echtzeit optimal anpasst. (0:24)

4. Außerdem bietet der EQV eine serienmäßige Schnellladefunktion. Welche Vorteile hat die? Das ist ganz wichtig. Mit einer Ladeleistung von 110 Kilowatt kann der EQV innerhalb von weniger als 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufgeladen werden. Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand: Das ist insbesondere für längere Fahrten in den Urlaub interessant, wenn ich mit meiner Familie Pause an der Raststätte mache, ist das Fahrzeug dann auch wieder bereit für die nächsten paar 100 Kilometer. (0:22)

5. Was bedeutet der Elektroantrieb für den Nutzer? Die V-Klasse mit Verbrennungsmotor glänzt ja mit einem riesigen Platzangebot, gibt es da jetzt Einschränkungen? Mit dem EQV ist es uns gelungen, ein Elektrofahrzeug ohne Einschränkungen zu entwickeln. Die Batterie ist nämlich im Unterboden des Fahrzeugs installiert, und dadurch steht im Innenraum exakt das gleiche, großzügige Raumangebot zur Verfügung, wie wir es von der V-Klasse gewohnt sind. Und das auch mit genau der gleichen Flexibilität. (0:21)

6. Wie unterscheidet sich der EQV im Design von der normalen V-Klasse? Ja klar, am deutlichsten erkennt man den EQV von vorne. Unser sogenannter Black-Panel-Grill zeigt auf den ersten Blick, dass hier ein Fahrzeug unserer Elektromarke EQ vor einem steht. Die speziellen Aerodynamik-Felgen, auch Badges an den Seiten, unterstreichen den Elektro-Look nochmal und im Innenraum bieten wir rosé-goldene Akzente in den Zierteilen, einen großen 10-Zoll-Touchscreen - State of the Art - für unser MBUX Infotainment-System. (0:31)

7. Die V-Klasse gilt als Multitalent, ist komfortable Reiselimousine, Familienauto, Freizeitfahrzeug. Welche Chancen bietet gerade hier der Elektroantrieb? Mit dem EQV richten wir uns genau an diese vielfältigen Kunden, bieten eine vollelektrische Alternative, die es eben so bisher am Markt nicht gibt. Das sind einerseits Familien, sportlich Aktive, die mit Kind, Kegel, Gepäck unterwegs sind, vor allem sind es auch für gehobene Shuttle-Dienste interessante Optionen, die sich ergeben, beispielsweise für Hotels, und für die ist der EQV eine äußerst spannende Geschichte. (0:28)

8. Gibt es schon Reaktionen von potentiellen Kunden nach der Weltpremiere des EQV vor drei Wochen in Sindelfingen? Ja, das war beeindruckend. Direkt nach der Weltpremiere war die Resonanz ganz hervorragend, vor allem wahrscheinlich auch, da es ein vergleichbares Produkt bisher gar nicht gibt. Das hat uns gezeigt, wir bringen hier genau das richtige Fahrzeug, das richtige Produkt zur rechten Zeit und wir freuen uns auf die Markteinführung, und wir freuen uns darauf, den EQV bald auf den Straßen zu sehen. (0:27)

Abmoderation:

Weltpremiere für die erste Premium-Großraumlimousine mit elektrischem Antrieb auf der IAA. Der Mercedes-Benz EQV fährt emissionsfrei, glänzt mit einer Reichweite von über 400 Kilometern und bietet serienmäßig eine Schnellladefunktion, mit der das Fahrzeug in weniger als 45 Minuten von zehn auf 80 Prozent nachgeladen werden kann.

Pressekontakt:

Ansprechpartner:

Mercedes-Benz: Andrea Eberhardt, 0711 17 84020

all4radio: Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0

Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell