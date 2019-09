Mercedes-Benz

Daimler-Chef Ola Källenius: "Die Menschen bei Daimler mit ihrer Leidenschaft und ihren Ideen sind der Hauptgrund, warum ich voller Optimismus in die Zukunft des Automobils schaue"

Frankfurt am Main (ots)

Bei der IAA-Pressekonferenz zeigt der Erfinder des Automobils, wie eine nachhaltige Zukunft aussieht BEITRAG MIT O-TÖNEN VON DAIMLER-CHEF OLA KÄLLENIUS

Anmoderation:

Es war ein großes Statement, das Ola Källenius, seit Mai Chef der Daimler AG, zu Beginn der heutigen IAA-Pressekonferenz abgab: Noch bevor er auf die Bühne kam, rollten 11 elektrisch angetriebene Mercedes- und smart-Fahrzeuge auf die Bühne. Die Botschaft war klar:

O-Ton Ola Källenius

Ich denke, es ist offensichtlich. Mercedes-Benz ist elektrisch. Elektrifizierung ist sicherlich das prominenteste Thema auf dieser IAA. Und es ist auch die tiefgreifendste Veränderung unserer Branche, aber bei Weitem nicht die Einzige. (0'20)

Das Ambiente in der Alten Festhalle korrespondiert mit den Aussagen des neuen Daimler-Chefs: Bäume und Sträucher, eine mit Moos bewachsene Wand und viel Licht. Die wichtigen Themen dieser IAA werden angesprochen: autonome Mobilität und intermodale Mobilität, dargestellt mit einem Flugtaxi. Aber natürlich spielten die Autos bei der Pressekonferenz die Hauptrolle. Mit Spannung erwartet, das Showcar Vision EQS, das einen Ausblick auf die vollelektrische Zukunft der Oberklassefahrzeuge von Mercedes-Benz gibt:

O-Ton Ola Källenius

Ein Kunstwerk... Meine Damen und Herren, das hier ist unsere Vorstellung von 'sustainable modern luxury'. Eine vollelektrische Luxuslimousine für das 21. Jahrhundert. Der Mercedes-Benz Vision EQS. Unsere Flaggschiff-Autos waren immer stil- und damit markenprägend. Ikonen, Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Aber eines ist unstrittig: Für Autos ist sie essentiell. Wir wollen mehr bieten, als die schützende Hülle für den Transport von A nach B. Dieser Anspruch bleibt. Die Ausdrucksform entwickelt sich. Design muss immer wieder neue Maßstäbe setzen. Deshalb gehen wir auch beim Vision EQS neue Wege. Das Schlüsselwort ist 'one-bow' Design. Eine klare Linie genügt. Ein Bogen zeichnet die gesamte Form. (1'09)

Als der EQS auf die Bühne kam, waren Dutzende von TV-Kameras auf das futuristische Auto gerichtet und das Klicken der Fotoapparate übertönte fast die Musik in der Halle. Der EQS - da waren sich alle einig - ist ein Designobjekt. In nicht allzu langer Zeit wird dieses Showcar als S-Klasse auf den Markt kommen. Was schon auf dem Markt ist, sind neben dem vollelektrischen Geländewagen EQC auch der EQV. Der Van hatte heute Morgen Weltpremiere. Außerdem präsentierte Mercedes neue Hybridmodelle, von der Kompaktklasse bis zur Oberklasse: O-Ton Ola Källenius Unsere Kunden bekommen von Mercedes-Benz ein durchdachtes Gesamtkonzept, rund um ihr Fahrzeug. Und das gilt natürlich nicht nur für EQS-Kunden. Mit dem neuen Mercedes-Benz EQV bieten wir erstmals gut 400 Kilometer elektrische Reichweite und gleichzeitig Platz für bis zu acht Personen. Wer es eine oder zwei Nummern kleiner mag, bekommt A-Klasse, A-Klasse Limousine und B-Klasse, auch als Plug-in-Hybrid, mit einer Elektro-Reichweite von rund 70 Kilometern. (0'41)

Zum Schluss setzte Ola Källenius eine sehr positive Duftmarke. Der gebürtige Schwede bat 200 Mitarbeiter auf die Bühne und bedankte sich bei ihnen für den tollen Job:

O-Ton Ola Källenius

Die Menschen, die Sie hier jetzt sehen, sind ein kleiner Teil von denen, die bei uns jeden Tag hart für die Mobilität der Zukunft arbeiten. Für mich ist es ein Privileg, Teil dieses Teams zu sein. Denn diese Menschen mit ihrer Leidenschaft und ihren Ideen sind der Hauptgrund, warum ich voller Optimismus in die Zukunft des Automobils schaue. (0'25)

Abmoderation:

IAA-Pressekonferenz von Mercedes-Benz heute auf der IAA in Berlin. Der Stuttgarter Konzern präsentiert in Frankfurt in der Alten Festhalle die Mobilität der Zukunft. Im daneben liegenden Forum sind dann alle Premieren und neuen Modelle ausgestellt.

