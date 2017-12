Nahverkehr auf Abruf: Berliner Verkehrsbetriebe, Mercedes-Benz Vans und Via bringen erstes On-Demand Ridesharing nach Deutschland

Ein Audio

Berlin (ots) - Von der Integration in den Berliner ÖPNV profitieren Umwelt, Fahrgäste und Anwohner

INTERVIEW MIT VOLKER MORNHINWEG, LEITER MERCEDES-BENZ VANS

Anmoderation:

Das Berliner Nahverkehrssystem gilt als eines der besten der Welt. Doch auch ein guter ÖPNV lässt sich noch verbessern. Das beweisen jetzt die Berliner Verkehrsbetriebe und ViaVan, ein Joint Venture von Mercedes-Benz Vans und Via. Erstmals wird es in Deutschland eine enge Integration von Ridesharing und dem ÖPNV im großen Umfang geben. Wie das Ganze funktioniert und wann das Projekt startet, das haben wir Volker Mornhinweg, den Leiter Mercedes-Benz Vans, gefragt:

1. Herr Mornhinweg, im Herbst 2017 ist Mercedes-Benz Vans in das Geschäft für Mitfahrangebote eingestiegen und hat ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem in New York ansässigen Startup Via gegründet, ViaVan. Jetzt kommt das neue Angebot nach Deutschland. Wohin genau? Wir bringen das erste gemeinsame Projekt in Berlin auf die Straße: Ein Nahverkehrsangebot auf Bestellung - ein sogenannter On-Demand Ridesharing Service. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Berlin und den dortigen Verkehrsbetrieben BVG ideale Partner für den Start von ViaVan gefunden haben. (0:20)

2. Wie wird das Angebot aussehen? In dem gemeinsamen Pilotprojekt werden wir ab dem Frühjahr 2018 ein Nahverkehrsangebot auf Bestellung mit zunächst 50 modernen Mercedes-Benz Fahrzeugen im östlichen Berliner Innenstadtverkehr anbieten. (0:13)

3. Wie wird Via in der Praxis funktionieren? Das ist erstmal relativ einfach, unser Mitfahrservice ist zwischen dem klassischen ÖPNV und der Taxifahrt positioniert. Die Buchung der Fahrt erfolgt, wie wir das alle heute schon können, per App. (0:13)

4. Wie viele Haltepunkte wird es geben? Die Haltepunkte sind so definiert, dass wir auf der einen Seite die heutigen BVG-Haltestellen miteingebunden haben aber es gibt auch sogenannte virtuelle Haltepunkte. Da wird dann dem nachfragenden Mitfahrer angeboten, er soll jetzt an diese Kreuzung oder diesen Punkt gehen und wird dort dann direkt von unserem Fahrzeug aufgesammelt.

5. Wer profitiert vom Via-Angebot? Von unserem Angebot, dem ViaVan Joint Venture, profitieren viele von. Auf der einen Seite die Umwelt, Anwohner und Fahrgäste gleichermaßen, denn es bedeutet weniger Verkehr auf Berlins Straßen und ermöglicht gleichzeitig attraktive Konditionen - eine neue Form des öffentlichen Nahverkehrs eben. (0:22)

6. Wie viele Fahrgäste kann ein Mercedes-Benz Van mitnehmen? In unserem Mercedes-Benz Vito sitzt man nicht alleine, das ist ja das tolle, sondern man kann mit bis zu acht Personen unterwegs sein und kann dann diese Fahrt teilen. Daher kommt auch der Vorteil von diesem Angebot, dass mehrere Kunden, mehrere die in eine Richtung fahren, von einem Van mitgenommen werden können. (0:24)

7. Wann geht's los? Wir werden im Frühjahr 2018 mit unseren modernen Vans Vito und V-Klasse in Berlin starten. Ab dem Sommer werden wir auch elektrische Fahrzeuge mit im Einsatz haben unseren eVito, den wir kürzlich erst vorgestellt haben. Und der wird dann lokal emissionsfrei sein. (0:16)

8. Die Kooperation mit dem BVG ist ein Test. Was erwarten Sie sich davon? Der anspruchsvolle Verkehr in Berlin ist ein echter Härtetest, für uns ist es wichtig genau dies in diesem Umfeld zu erproben. Wir sind überzeugt, dass es uns schnell gelingen wird diesen Service gemeinsam mit der BVG in Berlin zu etablieren um die perfekte Ergänzung des ÖPNV mit unserem Service darzustellen. (0:22)

Abmoderation:

Der speziell für dieses Angebot entwickelte Tarif besteht aus einem Grundpreis sowie einem entfernungsbasierten Zuschlag und liegt preislich zwischen dem klassischen ÖPNV-Tarif und Taxikosten. Insgesamt soll die Flotte über den Projektzeitraum in Berlin auf 300 Fahrzeuge aufgebaut werden.

