Kraftvoll, robust und effizient - dieser Lkw ist in jeder Situation ein Bauverkehr-Spezialist

Wörth (ots) - Bei den "Mercedes-Benz Arocs Performance Days" können sich Journalisten aus ganz Europa von der faszinierenden Variabilität des Alleskönners im Bauverkehr überzeugen MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Kleine Jungs schauen ihnen mit großen Augen hinterher, aber auch für viele Erwachsene verkörpern sie so etwas wie einen Kindheitstraum: die großen Baufahrzeuge, die entlang der Autobahnen oder auf andern Großbaustellen im Einsatz sind. Die Faszination für diese Fahrzeuge hat gute Gründe. Denn Baustellentrucks sind weit mehr als schwere Kipper oder Betonmischer. Wie viel Hightech in diesen Fahrwegen heute steckt, wurde in diesen Tagen bei einer Presseveranstaltung in Wörth bei Mannheim deutlich. 120 Journalisten aus 24 Ländern hatten die Gelegenheit, den neuen Mercedes-Benz Arocs kennen zu lernen und auf Herz und Nieren zu testen. Dieser Lkw gilt als der Spezialist für den Einsatz auf Baustellen aller Art. Kraftvoll, effizient und robust - das sind die Attribute des Powertrucks. Was den Arocs aber so einzigartig in seinem Segment macht, ist seine immens große Vielseitigkeit. Andreas Schmid, Leiter Vertrieb Lkw im Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland:

O-Ton Andreas Schmid

Wir haben gerade im Baugewerbe unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Flexibilität. Ich nehme einmal einen Betonmischerkunden. Beton ist sehr schwer. Da braucht man ein möglichst leichtes Fahrzeug, auch mit einem leichten Motor. Aber wir haben auch sehr spezifische Einsatzbedingungen in der Baustelle. Also wenn ein Fahrzeug dann richtig tief in die Baustelle reinfahren muss, dann braucht er bei einem schweren Einsatz dann auch einen Allrad-Antrieb mit Differenzial-Sperren und allem, was da dazu gehört. Ich denke auch zum Beispiel an die Montage der Windkraftanlagen, wo dann auch häufig mehrere hundert Kilometer Autobahnstrecke dabei sind. Auf den letzten zwei Kilometern aber muss er ins Gelände und diese schwere Windkraftanlage an den Bestimmungsort mitten im Wald bringen oder in unwegsames Gelände. Dafür brauchen wir den Arocs. (0:42)

Vor vier Jahren feierte der Arocs seine Weltpremiere. Inzwischen hat er sich längst als der Vollprofi für den Bauverkehr etabliert. Denn dank der großen Auswahl von Fahrerhäusern, Motoren und Radständen ist er im Grunde jeder Aufgabe gewachsen. Und egal ob Kipper, Betonmischer, Baustofftransporter oder Schwerlastzugmaschine - für jedes Einsatzgebiet steht die passende Antriebsvariante zur Verfügung. Für den Fahrer ist aber nicht nur die Motorisierung seines Trucks von Belang. Im täglichen Einsatz auf der Baustelle oder im Gelände ist vor allem perfektes und komfortables Handling entscheidend. Und auch hier setzt der aktuelle Arocs Maßstäbe: Denn Motor, Getriebe und Achse sind perfekt aufeinander abgestimmt. Und das auch bei extrem hohen Gewichten im Schwerlastverkehr. Dank der Turbo-Retarder-Kupplung im Arocs kann hier besonders feinfühlig und verschleißfrei angefahren und rangiert werden:

O-Ton Andreas Schmid

Die Turbo-Retarder-Kupplung ist dann insbesondere für schwere Einsätze, ich sage einmal für 120 Tonnen Gesamtgewicht aufwärts, da. Ein ganz ideales technisches Feature für besonders schwierige Einsätze. Da können Sie so ein 250-Tonnen-Gefährt wirklich zentimetergenau rangieren. Sie können das mit dem Automatikgetriebe bei Ihrem Pkw vergleichen. Gerade beim Schwerlasttransport geht es oft eng um die Kurven und Kanten bei engen Ortsdurchfahrten und da ist auch mit schwerem Gerät und hoher Tonnage eine genaue Rangierfähigkeit gefragt. Ich glaube, da sind wir auch Benchmark, da kann uns kein anderer Wettbewerber folgen. (0:35)

Nicht nur für den Fahrer sondern auch für den Unternehmer ist perfektes Handling das A und O. Während auf der Baustelle Fingerspitzengefühl im Gelände gefragt ist muss im Büro jeder Einsatz bis ins kleinste Detail geplant werden. Denn Bauverkehr ist mittlerweile eine logistische Glanzleistung unter häufig extremen Bedingungen. Vor Ort müssen oft mehrere Partner koordiniert werden und für eine einzige Aufgabe zum Teil dutzende Fahrzeuge zusammengezogen werden. Die Lösung für diese Herausforderung heißt für den Unternehmer Vernetzung. Und auch hier zieht der Arocs dank der Telematikleistungen von Fleetboard alle Register:

O-Ton Andreas Schmid

Da kann er abrufen, wie viele Betriebsstunden so ein Fahrzeug im Stand über den Nebenantrieb absolviert, bei einem Kraneinsatz zum Beispiel. Wie viel Stunden ist er im Fahrbetrieb? Wo ist das Fahrzeug? Und wenn Sie heute so eine Baustellenlogistik anschauen, wie antransportiert wird, wie dann auch der Abfall sortenrein getrennt und abtransportiert wird. Auch solche Dinge außerhalb des Fahrzeugs können über das Fleetboard-System und Cloud-Lösungen in Zukunft erfasst werden und dem Unternehmer zugespielt werden. Er weiß eigentlich somit genau: Wann und in welchem Einsatz befindet sich das Fahrzeug? Wo befindet sich das Fahrzeug? Was tut es gerade? (0:32)

Das gibt dem Unternehmer dann die Möglichkeit, die Einsätze seiner Fahrzeugflotte so effizient wie möglich aufeinander abzustimmen. Denn Zeit ist gerade auch in der Baubranche bares Geld. Bei einem Baufahrzeug wie dem Arocs kommt es also auf das Gesamtpaket an - Hardware und Software gleichermaßen. Noch einmal Andreas Schmid:

O-Ton Andreas Schmid

Unser Anspruch ist es, hier dem Kunden die effizienteste Möglichkeit und Lösung für seine Investition zu bieten. Das ist nicht nur Stahl und Eisen, dass Sie dann auf der Autobahn sehen, sondern das sind die gesamten Dienstleistungen drum herum. Das ist das Werkstattnetz, das ist die Vernetzung über Fleetboard. Da kann uns auch momentan kein anderer Wettbewerber folgen. Also das ist das Gesamt-Package, wo wir dem Unternehmer einfach das effizienteste Programm bieten. (0:22)

Abmoderation

Kraftvoll, robust und effizient - bei den "Performance Days" zeigt der Mercedes-Benz Arocs vom Kipper bis zur Schwerlastzugmaschine in diesen Tagen die ganze Bandbreite seines Könnens. In Deutschland ist der Alleskönner mit dem Stern mit einem Marktanteil von 43 Prozent die Nummer 1 auf den Baustellen.

