JEFF KOONS X BMW. Künstler gestaltet Edition des BMW 8er Gran Coupé

München

Jeff Koons und Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, kündigten heute an, dass der Künstler eine Edition des M850i xDrive Gran Coupés kreieren wird. Das luxuriöse 8er Gran Coupé wird im Rahmen der Frieze Los Angeles im Februar 2022 Weltpremiere feiern und anschließend als limitierte Edition zu erwerben sein. Bereits im Jahr 2010 gestaltete der amerikanische Künstler das BMW M3 GT2 Art Car, das am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm.

Jeff Koons: „Es ist mir eine Ehre und ich freue mich sehr darauf, ein weiteres Mal die Gelegenheit zu erhalten, mit BMW zusammen zu arbeiten und die Edition des BMW 8er Gran Coupé zu gestalten.“

Derzeit werden die Fahrzeuge im Geheimen im BMW Group Werk Dingolfing gebaut. Während einer exklusiven Veranstaltung in der Pinakothek der Moderne gaben Jeff Koons und Oliver Zipse wenige Tage vor der IAA MOBILITY 2021 erste Einblicke und zeigten Details des vom Künstler gestalteten 8er Gran Coupés.

THE 8 X JEFF KOONS ist die Verkörperung von Präzision, Raffinesse und Handwerkskunst. So wurde z.B. die mehrschichtige Lackieung in 285 Arbeitsstunden aufgetragen. Das ausdrucksstarke und eindrucksvolle Design vereint elf Farben von Blau über Silber und Gelb bis hin zu Schwarz. Pro Woche werden nur zwei Fahrzeuge hergestellt. Das mehrfarbige Interieur besticht mit der Verarbeitung hochqualitativer Materialien, feinsten Ledern und einer eingravierten Signatur des Künstlers. Die Sitze sind in satten Rot und Blautönen gehalten, den Farben der High-Performance Marke BMW M. Das dynamische, kraftvolle Design beinhaltet Elemente aus der Pop Art sowie geometrische Muster – eine Hommage an die anspruchsvollen Linien und Formen des 8er Gran Coupé.

