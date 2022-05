ProSieben

Dinosaurier, Sterne, Mittelalter, Godzilla: ProSieben lädt in "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 2. Juni ein in die bunte Welt von diesen acht Nerds

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

4. Mai 2022. Stefan (29, Neumünster) träumt davon, in einem Jurassic Park zu arbeiten. Florian (24, A-Königstetten) möchte irgendwann an Altersschwäche auf dem Mars sterben. Und in Alex' (21, Essen) Leben dreht sich alles um die Farbe Pink. Ab Donnerstag, 2. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben suchen wieder acht Nerds und acht Beautys in "Beauty & The Nerd" nach ihrem perfekten Gegenpol für einen besonderen Pärchen-Urlaub.

In sechs Folgen der neuen Staffel treten die gegensätzlichen Paare in den munteren Wettbewerb gegeneinander - doch nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar bezwingt die Kontrahent:innen in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf ein Umstyling für den Nerd und 50.000 Euro Preisgeld?

Diese Nerds gehen ab 2. Juni auf ProSieben auf Beauty-Suche:

Alexandra (21, Ergotherapeutin aus Essen) liebt die Farbe Pink: Von der Wohnung über die Kleidung bis zu ihren Haaren stellt Alex ihre Lieblingsfarbe überall zur Schau. "'Beauty & The Nerd' fand ich immer so toll. Es wird einfach nach außergewöhnlichen Menschen gesucht, die nicht der Norm entsprechen, ohne sich über diese lustig zu machen. Sowas ist selten."

Stefan (29, Zootierpfleger aus Neumünster) ist ein echter Outdoor- und Abenteuer-Fanatiker. Sein Lieblingsthema sind Dinosaurier und sein großer Traum ist, eines Tages in einem Jurassic Park zu arbeiten. Darin sieht er sein Alleinstellungsmerkmal: "Mein großes Wissen über Tiere und die Natur lässt mich selbst unter Nerds herausstechen."

Florians (24, Teamleiter aus A-Königstetten) größter Wunsch ist es, irgendwann auf dem Mars an Altersschwäche zu sterben. Der 24-Jährige hat eine Leidenschaft für alles, was mit Planeten, Raketen, Sternen, kurz dem Universum zu tun hat - und möchte diese bei #BeautyNerd teilen: "Ich erwarte mir, dass ich vielleicht bei dem ein oder anderen Zuseher das Interesse an Weltraum-Themen wecke. Umgekehrt will ich neue Welten entdecken, in diese eintauchen und was für mich mitnehmen."

Samuel (25, Schreiner aus Grafenau) ist großer Mittelalter-Fan und lebt diese Leidenschaft in jeder freien Minute aus. Er schmiedet sogar Mittelalter-Rüstungen selbst - ein enormer Zeitaufwand: "Ich habe extrem viel Merchandising-Artikel bei mir rumstehen und habe gefühlt viel mehr Hobbys als ich Zeit habe."

Davids (22, Fotografie-Student aus Graz) Herz schlägt für Godzilla: Er besitzt eine meterhohe Figur des Monsters, kennt alle 36 Filme bis ins Detail und betreibt auf Instagram einen Kanal rund um das Filmmonster. Zu #BeautyNerd brachte ihn seine Mutter: "Meine Mutter ist ein Fan von 'Beauty & The Nerd' und meinte, ich würde super da hineinpassen."

Marco (25, KFZ-Mechatroniker aus Neuhausen) hat sich in seiner Dachgeschosswohnung ein kleines Nerdreich aufgebaut: Sogar eine Mikrowelle hat er in Griffweite zum PC, an dem er mehrere Stunden am Tag zockt. Von seiner Beauty erhofft sich der Cosplayer Schminktipps: "Ich will mehr über Make-up erfahren und hoffe, dass sie mir Tipps für meine Cosplay-Make-ups geben kann."

Dominik (27, Logistikmitarbeiter aus Büttelborn) bezeichnet sich selbst als Comic- und Fantasynerd: In dieser Welt ist er zuhause - und im "Harry Potter"-Universum unschlagbar. An seine #BeautyNerd-Teilnahme hat er große Erwartungen: "Ich erwarte eine aufregende, spaßige Zeit, neue Bekanntschaften zu schließen und mich hoffentlich zum Positiven zu verändern."

Mike (20, Logistikmitarbeiter aus Witten) widmet den Großteil seiner Freizeit seinen Lieblingsthemen Animes und Cosplay. Der 20-Jährige näht seine Outfits selbst und ist damit nicht selten bis zu vier Wochen beschäftigt. Mikes Traum ist es, sein Hobby zum Beruf zu machen: "Ich will mit 'Beauty & The Nerd' einen großen Schritt in Richtung meines Traums machen, durchs Cosplayen mein Geld zu verdienen."

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von Endemol Shine Germany im Auftrag von ProSieben.

#BeautyNerd exklusiv vorab sehen: Abonnenten von Joyn PLUS+ haben die Nase vorne: Direkt nach der Auftaktfolge der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" am 2. Juni 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben steht die zweite Folge der Show als Preview auf Joyn PLUS+ zur Verfügung. In diesem Rhythmus geht es bis zum Finale weiter.

Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/beautynerd

Die vierte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 2. Juni 2022, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell