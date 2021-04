Apollo-Optik GmbH & Co. KG

Mit Luca App deutschlandweit bei Apollo einchecken

Bild-Infos

Download

Schwabach (ots)

Ab nächster Woche wird der Besuch bei Apollo noch sicherer. Deutschlands filialstärkster Optiker setzt auf die innovative Luca App zur schnellen und lückenlosen Kontaktverfolgung während der Corona-Pandemie.

Viele Bundesländer empfehlen mittlerweile die App Luca zur Pandemie-Bekämpfung. Apollo folgt dieser Empfehlung als erster großer Optiker. Nach bereits erfolgreichen ersten Tests in den Berliner Filialen wird die App ab Anfang nächster Woche flächendeckend in ganz Deutschland ausgerollt. "Wir wollen damit einen weiteren Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und die Gesundheitsämter unterstützen", so Dr. Jörg Ehmer, CEO von Apollo.

Einfach und schnell

Die Luca App kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden und stellt eine hilfreiche Ergänzung zur offiziellen Corona-Warn-App dar. Mit diesem innovativen digitalen Instrument zur Kontaktregistrierung und -nachverfolgung sorgt Apollo für noch mehr Sicherheit und einen möglichst angenehmen Filialbesuch. Einfach beim nächsten Apollo Termin in der Filiale via QR-Code einchecken und schon kann es losgehen!

Original-Content von: Apollo-Optik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell