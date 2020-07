Apollo-Optik GmbH & Co. KG

Service, Kompetenz, Preispolitik und Kulanz: In diesen Kategorien steht Deutschlands filialstärkster Augenoptiker Apollo ganz oben auf dem Treppchen. Diese Exzellenz muss prämiert werden, befand DEUTSCHLAND TEST und kürte Apollo als "fairstes Unternehmen" der Branche.

Die Kundenzufriedenheit und der exzeptionelle Servicecharakter von Apollo wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach prämiert. In einer aktuellen Erhebung von DEUTSCHLAND TEST wurde die Optikerkette jüngst zum Testsieger der Augenoptik-Branche als "Fairstes Unternehmen" gekürt. Grundlage für die Auszeichnung sind eine bevölkerungsrepräsentative Verbraucherbefragung und die Auswertung von mehr als 180.000 Kundenurteilen zu 861 Unternehmen. Apollo steht für herausragenden Service zum besten Preis - Kundenbegeisterung steht dabei an erster Stelle. "Dass genau das erneut honoriert wird, freut uns sehr und bestätigt unseren Anspruch", erklärt Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von Apollo.

Gelebte Fairness auch in besonderen Zeiten

Der Fairness-Gedanke ist bei Apollo tief verwurzelt. Das zeigt auch die Tatsache, dass Deutschlands filialstärkster Optiker die im Konjunkturpaket der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer 1:1 an seine Kunden weitergeben wird.

Ab 1. Juli profitieren Apollo-Kunden bei ihrem Einkauf dann selbstverständlich von den niedrigeren Mehrwertsteuersätzen. Damit Kunden die jeweilige Ersparnis transparent nachvollziehen können, wird Apollo diese als "Mehrwertsteuer-Bonus" auf jeder Rechnung deutlich ausweisen.

Mit über 860 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden Service, professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Der Kundenservice wurde 2019 mehrfach prämiert: Apollo erzielte den ersten Platz im Vertrauensranking der WirtschaftsWoche, eine Goldprämierung im "Service-Champion" der WELT, sowie Platz 1 für die "Höchste Weiterempfehlung" im Deutschland Test von FOCUS-MONEY. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 7.000 Filialen in über 40 Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Onlineshop www.apollo.de eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an.

