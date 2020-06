Apollo-Optik GmbH & Co. KG

Rundum fair: Apollo gibt Mehrwertsteuer-Erleichterung an Kunden weiter

Schwabach (ots)

Deutschlands filialstärkster Augenoptiker Apollo gibt die Mehrwertsteuersenkung innerhalb des Konjunkturpaketes ab 1. Juli an seine Kunden weiter.

Während andere Einzelhändler noch über eine mögliche Weitergabe der Steuersenkung an Kunden "sinnieren", steht für Apollo Geschäftsführer Dr. Jörg Ehmer fest: "Wir geben die Mehrwertsteuer-Senkung in jedem Fall an unsere Kunden weiter." Die dafür notwendigen technischen Veränderungen werden gerade geschaffen - "auch wenn es einen enormen Mehraufwand für uns bedeutet".

Um die notwendige Transparenz in einem sehr komplexen Markt wie dem der Augenoptik und Hörakustik zu schaffen, wird Apollo die Ersparnis als "Mehrwertsteuer-Bonus" auf jeder Rechnung deutlich ausweisen. Die Intention der Bundesregierung ist klar formuliert: Die Mehrwertsteuer-Senkung soll jeder Bürger im eigenen Portemonnaie spüren "und dieser sozialen Verantwortung werden wir gerecht", so Dr. Ehmer.

Ganz konkret heißt das für alle Kunden, die ihre Brille, Sonnenbrille, Kontaktlinse oder ihr Hörgerät bei Apollo kaufen: Der Mehrwertsteuer-Bonus wird weitergegeben und jeder Kunde zahlt damit weniger.

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG

Mit über 860 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden Service, professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Der Kundenservice wurde 2019 mehrfach prämiert: Apollo erzielte den ersten Platz im Vertrauensranking der WirtschaftsWoche, eine Goldprämierung im "Service-Champion" der WELT, sowie Platz 1 für die "Höchste Weiterempfehlung" im Deutschland Test von FOCUS-MONEY. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 7.000 Filialen in über 40 Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Onlineshop www.apollo.de eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an.

