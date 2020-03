Apollo-Optik GmbH & Co. KG

Apollo unterstützt Krankenhaus-Teams in der Krise

Bild-Infos

Download

Schwabach (ots)

Ärzte und Pflegepersonal sind unsere wichtigste Verteidigungslinie gegen COVID-19. Die Optik-Kette Apollo sagt Danke und stellt sicher, dass das Krankenhaus-Personal gut sehen und damit die Situation weiter so hervorragend meistern kann.

Ab sofort startet Apollo daher in über 500 weiterhin geöffneten Filialen die Aktion "Füreinander" und bietet einen besonderen Service: "Wir haben schon viele Kliniken kontaktiert und unsere Unterstützung angeboten", so Dr. Jörg Ehmer, Geschäftsführer von Apollo. "Wir helfen, wo unsere Hilfe am Nötigsten ist. Und das schnell, unbürokratisch, kostenlos, mobil und möglichst kontaktlos." Apollo reinigt, desinfiziert und repariert kostenlos Brillen, liefert Ersatzbrillen, sofern die Brille nicht mehr zu reparieren ist, und Kontaktlinsen. Dafür setzt das Unternehmen nicht nur auf das eigene ApolloMobil, sondern kooperiert auch mit Kurier-Diensten, die die Sehhilfen direkt an den Krankenhäusern abholen und dann auf Wunsch repariert nach Hause oder ins Krankenhaus liefern.

Kliniken in Deutschland, die den Apollo Füreinander-Service in Anspruch nehmen möchten, können sich einfach mit einer formlosen E-Mail an fuereinander@apollo-optik.com wenden.

Pressekontakt:

Serviceplan Public Relations & Content

Lisa Paul

Telefon: 089 - 2050 4180

E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com



Apollo-Optik Holding GmbH

Jeannine Kalthoff

PR & Communication Manager

E-Mail: presse@apollo-optik.com

Original-Content von: Apollo-Optik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell