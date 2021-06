Ethypharm

Ethypharm übernimmt Altan Pharma, tritt in den spanischen Markt ein und erweitert sein Critical Care Portfolio und seine F&E-Pipeline

Saint-Cloud, Frankreich (ots/PRNewswire)

Ethypharm gibt heute den Abschluss der endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von Altan Pharma bekannt. Altan Pharma ist ein Spezialpharmaunternehmen, das injizierbare Arzneimittel für den Einsatz im Krankenhaus entwickelt, herstellt und vertreibt.

Dank der starken Präsenz von Altan Pharma in Spanien wird Ethypharm nach Abschluss der Transaktion, die für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet wird, eine vollständige kommerzielle Abdeckung der fünf wichtigsten europäischen Märkte erreichen. Ethypharm wird außerdem von einem erweiterten Portfolio an hochwertigen injizierbaren Produkten für Krankenhäuser und einer reichhaltigen Pipeline an F&E-Projekten profitieren, die perfekt zu seinem bestehenden Critical-Care-Geschäft passen.

"Das Produktportfolio und die geografische Abdeckung von Altan Pharma sind sehr komplementär zu denen von Ethypharm. Wir freuen uns auf die Teams von Altan Pharma, da wir davon überzeugt sind, dass wir mit unserem Produktportfolio, unserer F&E und unserer industriellen Expertise gemeinsam in einer stärkeren Position sind, um unserer Verpflichtung gegenüber den Patienten gerecht zu werden", sagte Bertrand Deluard, CEO von Ethypharm. "Die Übernahme von Altan Pharma ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Transformationsweg von Ethypharm. Mit dem Eintritt in den spanischen Markt und der Stärkung unseres Critical-Care-Geschäfts beweist Ethypharm einmal mehr die Fähigkeit, seine langfristigen Wachstumsziele umzusetzen."

"Der Beitritt zu einem etablierten europäischen Spezialpharmaunternehmen mit einer starken direkten kommerziellen Präsenz über Spanien hinaus in Europa und in wichtigen Wachstumsregionen für injizierbare Arzneimittel wird die internationale Expansion des Produktportfolios von Altan Pharma vorantreiben", sagte Guillermo Herrera, CEO von Altan Pharma. "Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Altan Pharma der Verbesserung der Patientenversorgung verschrieben, indem es Spezialmedikamente von höchster Qualität und Wert zum Nutzen der Patienten und des Pflegepersonals anbietet."

Jefferies International Limited fungierte als alleiniger Finanzberater von Altan Pharma bei der Transaktion.

Über Altan Pharma

Altan Pharma ist ein Spezialpharmaunternehmen, das injizierbare Medikamente für Krankenhäuser und andere Anbieter entwickelt, herstellt und vermarktet. Altan Pharma ist ein führendes, weltweit tätiges Unternehmen für injizierbare Arzneimittel, das sich der Verbesserung der Patientenversorgung verschrieben hat, indem es Spezialmedikamente von überragender Qualität und hohem Wert zum Nutzen von Patienten und Pflegepersonal anbietet. Altan Pharma vermarktet derzeit ein Portfolio von über 40 injizierbaren Medikamenten, die in den Bereichen Schmerz und Anästhesie, Epilepsie, Onkologie, Antiinfektiva, Herz-Kreislauf und Gynäkologie eingesetzt werden, und entwickelt ein attraktives Portfolio von zusätzlichen Produkten in diesen Bereichen. Altan Pharma realisiert fast die Hälfte seines Umsatzes im Jahr 2020 durch seine eigenen Handelsaktivitäten in Spanien, die andere Hälfte stammt aus der erfolgreichen Entwicklung eines internationalen Netzwerks von Distributoren und Partnern in mehr als 40 Ländern. Altan Pharma besitzt und betreibt zwei EU-GMP-Produktionsstätten in Spanien, die sich in Bernedo und Casarrubios befinden und eine breite Palette an injizierbaren Formen anbieten, darunter flexible Plastikbeutel, Flüssigfläschchen, lyophilisierte Fläschchen und Ampullen. Rund 250 Mitarbeiter in den Bereichen F&E, Produktion, Marktzugang, Vertrieb und Support bilden die hoch engagierte Belegschaft von Altan Pharma.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.altanpharma.eu

Über Ethypharm

Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei therapeutische Bereiche konzentriert: das Zentralnervensystem und die Intensivmedizin. Ethypharm vertreibt seine Arzneimittel direkt in Europa und China sowie mit Partnern in Nordamerika und im Nahen Osten, wo eine große Nachfrage nach Arzneimitteln bestent. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter, hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und medizinischen Fachkräften zusammen, um die richtige Anwendung seiner Medikamente sicherzustellen und sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.ethypharm.com und folgen Sie uns auf LinkedIn

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222194/Ethypharm_Logo.jpg

