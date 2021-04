Ethypharm

Ethypharm bietet Patienten, die an Depressionen oder Suchterkrankungen leiden, weltweit führende digitale Therapien an

Ethypharm hat die Exklusivrechte an zwei digitalen Therapien mit CE-Kennzeichen erworben: deprexis® und vorvida®, entwickelt von GAIA AG (GAIA), einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Therapieformen. Mit diesen innovativen, klinisch geprüften Digitaltherapien verstärkt Ethypharm seine Produktpalette, um im Bereich seiner Kernkompetenz, dem Zentralnervensystem (ZNS), angesichts eines erheblichen bisher nicht abgedeckten Bedarfs Patienten und Leistungserbringern im Gesundheitswesen Unterstützung zu bieten.

30 Millionen Menschen in Europa leiden an Depressionen. Die Belastung durch psychische Störungen nimmt zu, was sich erheblich auf die Gesundheit auswirkt und größere soziale und wirtschaftliche Folgen nach sich zieht. Die aktuelle COVID-19-Pandemie führt zu einer Zunahme der Fälle von Depressionen und Alkoholkonsumstörungen. Gleichzeitig kam es angesichts der Pandemie zu einer beschleunigten Verbreitung von digitalen Technologien im Gesundheitswesen, um eine angemessene Versorgung der Patienten aufrechterhalten zu können.

In diesem Zusammenhang hat Ethypharm unter Nutzung seiner ZNS-Expertise, insbesondere im Zusammenhang mit Schmerz, Sucht und Depression, erkannt, dass über die konventionellen Arzneimittel hinaus innovative und zuverlässige therapeutische Lösungen neue Alternativen für die Behandlung von Patienten und die Unterstützung medizinischer Fachkräfte bieten können, die zurzeit mit einem ungedeckten Bedarf konfrontiert sind.

deprexis® ist ein webbasiertes, digitales, therapeutisches Medizinprodukt, das Patienten bei ihrer Bewältigung der Symptome von Depressionen unterstützen soll, und eines der weltweit am meisten erforschten digitalen Behandlungsverfahren. vorvida® hilft dabei, die von einem problematischen Alkoholkonsum verursachten Risiken und Schäden zu reduzieren. Die digitale Therapie hat sich bei der Behandlung eines störenden oder schädlichen Alkoholkonsums, beispielsweise bei einer diagnostizierten Alkoholkonsumstörung, als klinisch wirksam erwiesen.

Ethypharm hat die Exklusivrechte für deprexis® in vier europäischen Ländern erworben: Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien und Spanien. vorvida® ist zunächst für Frankreich lizenziert, mit bestehenden Rechten für spätere Erweiterungen auf andere europäische Länder. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung mit GAIA wird Ethypharm Marketing und Vertrieb dieser beiden digitalen Therapieverfahren in den Lizenzgebieten sicherstellen.

Digital Therapeutics (DTx), der Bereich der digitalen Therapieformen, wird für Ethypharm einen wichtigen Wachstumshebel darstellen. Laut Market Data Forecast wird der europäische Markt für Digital Therapeutics 2020 auf 612 Millionen US-Dollar bewertet, und für 2021 bis 2026 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 21,4 % prognostiziert.

"Psychische Störungen stellen weltweit eine hohe Belastung für Menschen, Gesellschaft und Wirtschaft dar. Angesichts von COVID-19 und den damit verbundenen wachsenden Sorgen bezüglich der psychischen Gesundheit wollten wir für Patienten und ihre Ärzte innovative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Diese digitalen Therapien gegen Störungen haben ihre Wirksamkeit bewiesen und passen daher hervorragend zu Ethypharms ehrgeizigem Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern. Die Partnerschaft mit GAIA, einem Pionier in digitalen Gesundheitsleistungen, veranschaulicht die Fähigkeit von Ethypharm, auf einen nicht abgedeckten Bedarf zu achten und dafür entweder eine Lösung zu entwickeln oder den optimalen Partner für die Abdeckung dieses Bedarfs zu finden", erklärt Bertrand Deluard, CEO von Ethypharm.

"Nach 20-jähriger Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet ist es großartig mitanzusehen, wie Gesundheitssysteme in ganz Europa jetzt anfangen, das enorme Potential zu erkennen, das wissenschaftlich bewährte Dtx-Produkte zu bieten haben. Wir sind daher überaus froh, dass Ethypharm zwei unserer Produkte in wichtige europäische Märkte einführen und somit dazu beitragen wird, die enorme medizinische, psychologische und wirtschaftliche Last, die diese Krankheiten verursachen, zu reduzieren", kommentierte Dr. Mario Weiss, Vorstand und Gründer von GAIA.

Über Ethypharm

Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei Therapiebereiche fokussiert: Zentralnervensystem und Intensivmedizin. Ethypharm vertreibt seine Arzneimittel direkt in Europa und China sowie mit Partnern in Nordamerika und im Nahen Osten, wo eine große Nachfrage nach Arzneimitteln besteht. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 1500 Menschen, hauptsächlich in Europa und China. Ethypharm arbeitet eng mit Behörden und medizinischen Fachkräften zusammen, um die richtige Anwendung seiner Medikamente sicherzustellen und sie so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ethypharm.com

Über GAIA

GAIA, der weltweit führende Anbieter für Digital Therapeutics (DTx, Therapieverfahren, die digitale Technologien nutzen), führte 2001 erfolgreich sein erstes Produkt ein. Mit seinem strengen Fokus auf Forschung und Entwicklung evidenzbasierter, vollautomatischer Online-Interventionen setzt das Unternehmen unentwegt neue Maßstäbe im Hinblick auf Effektgröße und Sicherheitsprofil digitaler Therapieformen in der Neurowissenschaft, Immunologie, Onkologie oder auch Verhaltensmedizin. Mit über 250 Experten in den Bereichen Medizin, Psychologie, Verhaltensmedizin, Software Engineering sowie Zulassung und Marktzugang zählt GAIA zu den erfahrensten und größten globalen Akteuren für die Entwicklung der nächsten Generation von digitalen Lösungen zur Unterstützung und Behandlung von Patienten bei einer großen Vielfalt von Erkrankungen.

Weitere Informationen zu GAIA erhalten Sie unter www.gaia-group.com.

