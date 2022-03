Größter Immobilienmakler des Rheinlands: KSK-Immobilien setzt auf immowelt

Nürnberg (ots) - - Ait Voncke, CEO der AVIV Group, verurteilt den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste, Unternehmen der Group helfen Ukrainern in Not - AVIV Group bündelt zahlreiche in Europa führende Immobilienplattformen, die mit finanzieller Unterstützung, Hilfe bei Unterkunftssuche, kostenlosen Werbeplätzen für NGOs und ukrainischen Übersetzungen helfen "Was ...

mehr