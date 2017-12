Prominente Markenbotschafterin für medi und ITEM m6: Barbara Schöneberger liebt Kompression!

1 weiterer Medieninhalt

Bayreuth (ots) - Am 13. Dezember begrüßte der Kompressionsexperte medi die neue Markenbotschafterin Barbara Schöneberger in Bayreuth. Das Motto der Kooperation: Starke Wirkung für starke Frauen. Als neues Gesicht für medi und ITEM m6 macht Barbara Schöneberger erlebbar, wie das exakt korrekte Maß von Druck an den richtigen Stellen des Körpers Frauen dabei hilft, sich attraktiver, besser und stärker zu fühlen.

Barbara Schöneberger ist ein echter Star, 95 Prozent aller Deutschen kennen sie (1). In einer repräsentativen Umfrage kürten die Deutschen Barbara Schöneberger in diesem Jahr zur schönsten Moderatorin des Landes (2). Im Vergleich dazu führt die Kerntechnologie des Bayreuther Unternehmens in der Öffentlichkeit noch immer ein regelrechtes Schattendasein. Und das, obwohl viele Frauen fühlen, wie sie von der positiven Wirkung von Kompression auf den Körper profitieren. Da liegt die Zusammenarbeit mit Schöneberger natürlich nahe. Sie ist witzig, eloquent, authentisch und: erklärt jedem gerne die Vorzüge der "Zauberstrümpfe" aus dem Hause medi. Ob als Beauty-Geheimtipp im Fashion-Bereich, als Powertextil für den Sport oder als medizinisches Allroundtalent bei entsprechender Indikation: Mit ihren unzähligen positiven Effekten fühlt Kompression sich für jeden gut an.

Warum hat Barbara Schöneberger sich für die Zusammenarbeit mit medi entschieden?

"Ich mache prinzipiell nur Sachen, die zu mir passen und die mir auch etwas bedeuten. Die Produkte von ITEM m6, der Fashion Brand von medi, kenne und schätze ich schon lange, daher bin ich dem Thema gegenüber aufgeschlossen. Als medi auf mich zukam und ich erfuhr, wie unfassbar viel Kompression leisten kann, war ich komplett überzeugt. Es geht hier um weit mehr als reine Werbung für Einzelprodukte. Es geht um eine Kampagne, die Frauen neue Wege zeigt, sich besser und schöner zu fühlen und ihren Körper zu lieben. Mit medi und ITEM m6 gibt es praktisch für jeden Zweck die richtige ,Dosis' Druck. Der sieht darüber hinaus auch noch super aus, da muss niemand Kompromisse machen. Und wer hat schon nicht gerne eine Extraportion Sauerstoff im Hirn?", erklärt Schöneberger.

Barbara Schöneberger und medi: Das passt!

"Es ist mir ein Rätsel, wieso einem gelegentlich immer noch die Vorstellung begegnet, Kompression sei ein ,notwendiges Übel': enge Strümpfe gegen Venenthrombosen. Kaum ein Marathonläufer verzichtet heute auf die leistungssteigernden und regenerierenden Effekte von Kompression. Unsere ITEM m6 Strümpfe shapen, pushen, formen und verschlanken so effizient, dass sie inzwischen als ,Beauty Spa' für die Beine in beinahe allen hochwertigen Modehäusern zu finden sind. Und so viele Frauen mit gesundheitlichen Herausforderungen können dank Kompression zu einem ganz neuen, positiven Lebensgefühl zurückfinden", sagt Miriam Weihermüller, Gesellschafterin der medi GmbH & Co. KG und Geschäftsleitung der Marken ITEM m6 und CEP.

Dirk Treiber, Geschäftsführer der medi GmbH & Co. KG, ergänzt: "Vielen Menschen ist einfach nicht bekannt, auf welchen innovativen Technologien Produkte mit Kompression basieren und wie aufwendig ihr Herstellungsprozess ist. Das alles erlebbar zu machen - dafür haben wir jemanden gesucht, der mutig ist und die Leidenschaft mitbringt, sich für die Aufklärungsarbeit zu diesem Thema einzusetzen. Jemanden, der Frauen stark machen will. Eine Powerfrau, die Grenzen neu auslotet und einen humorvollen, frischen Blick auf die Dinge hat. Barbara Schöneberger passt perfekt zu uns."

medi und ITEM m6 bieten ihren Handelspartnern mit Barbara Schöneberger ein großes Potenzial, das Thema Kompression auf frische, moderne Weise zu "pushen". Dafür werden in den kommenden Monaten Deko-Materialien, Online-Tools und vieles mehr für die jeweiligen Strumpf- und Shapewear-Segmente bereitgestellt.

"Wir möchten Frauen dazu motivieren, sich ein Beispiel an unserem Testimonial zu nehmen: Seid selbstbewusst wie Barbara, konzentriert euch auf eure Stärken, holt euch jede Unterstützung, die ihr benötigt, um euch besser zu fühlen. Kompression kann ein wertvoller Teil davon sein", so Weihermüller.

Weitere Informationen telefonisch unter 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de oder online: www.medi.biz/barbara, www.medi.de, www.item-m6.com

medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mit Produkten und Versorgungskonzepten einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeiter einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Die Leistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung und Schuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefert mit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt.

ITEM m6 - the intelligent legwear. ITEM m6 stürmt seit 2011 Laufstege und Einkaufstaschen. Seit der Gründung hat ITEM m6 den Status einer Kultmarke erreicht und ist wichtiger Partner zentraler Premiumhäuser in Deutschland und der Welt. In Modemetropolen von New York über Mailand bis nach London - die Leg- und Shapewear-Produkte von ITEM m6 sind inzwischen in mehr als zehn Ländern ein fester Bestandteil des Sortiments hochwertiger Strumpf- und Wäscheabteilungen sowie Boutiquen. Bei ITEM m6 geht es um nicht-medizinische Produkte, das heißt die Kunden von ITEM m6 haben keine medizinische Indikation. Die Produkte von ITEM m6 sprechen Menschen an, die modebewusst sind, modernen Lifestyle lieben und ihrem Körper etwas Gutes tun möchten.

Barbara Schöneberger. Selbstbewusst, intelligent, witzig und dabei immer mit einem Augenzwinkern: Barbara Schöneberger ist eine echte Powerfrau. Sie moderiert TV-Shows und Talkrunden, überrascht als Sängerin und zeigt sich in ihrem Magazin "Barbara" auch mal völlig ungeschminkt. Authentisch und direkt - deshalb ist Barbara Schöneberger bei ihren Fans so beliebt. Wenn sie nicht gerade Galas, Shows oder auch Veranstaltungen moderiert, war sie auch schon mehrfach in kleinen Rollen in Filmen und Fernsehserien zu sehen. Und für Magazine ist sie eine gefragte Kolumnistin. Barbara Schöneberger ist verheiratet, zweifache Mutter und bringt gefühlt spielend alles unter einen Hut. Ihr strahlendes Lachen, ihre Präsenz und ihr Humor machen sie einfach unwiderstehlich sympathisch. Surftipp: www.barbara.de

