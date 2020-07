Deutscher Lungentag

Lungentag 2020 - live & interaktiv am 25. Juli 2020

"COVID-19: Was ist für Lungenkranke zu bedenken?"

Bad Lippspringe (ots)

Der Deutsche Lungentag lebt mit seinen vielfältigen Veranstaltungsformaten für Patient*innen, die interessierte Öffentlichkeit und Ärzt*innen vom Dialog der beteiligten Akteure. In diesem Jahr sind Präsenzveranstaltungen für Personen mit besonderen Risiken jedoch nicht möglich. Deshalb haben sich die im Lungentag zusammengeschlossenen Organisationen und Gesellschaften für ein interaktives Online-Seminar zur besonderen Situation von Patienten mit Atemwegs- und Lungenkrankheiten in Zeiten der Coronavirus-Pandemie entschieden.

Im Rahmen des kostenlosen Live-Seminars beleuchten Expert*innen in Kurzbeiträgen die besonderen Aspekte von COVID-19 für Lungenkranke. Das Online-Seminar findet am 25. Juli 2020 in der Zeit von 11.00 - bis 13.00 Uhr statt. Fragen von Teilnehmer*innen können vorab oder während des Seminars live im Chatroom gestellt werden. Die Teilnahme an dem Web-Seminar ist kostenfrei.

Für die Teilnahme an dem Webseminar ist eine Anmeldung bis zum 23. Juli 2020 via www.lungentag.de erforderlich. Fragen können vorab bis zum 20. Juli 2020 per E-Mail info@lungentag.de eingereicht werden.

Programm

Moderation: Herr Prof. Dr. med. Worth, Frau Dr. med. Ursula Worth, Fürth

- Erfahrungen einer Betroffenen, Karoline Preisler, Barth - Infektion mit COVID-19: was kann passieren?, Prof. Dr. med. Carl-Peter Criée, Bovenden-Lenglern

Diskussion

- Ich habe Angst vor Corona bei meinem Kind - was ist zu tun?, PD Dr. med. Christiane Lex, Göttingen - Erkrankungsrisiko bei Patienten mit Asthma und COPD, Prof. Dr. med. Marek Lommatzsch, Rostock

Diskussion

- Erkrankungsrisiko bei seltenen Lungenerkrankungen, Prof. Dr. med. Michael Kreuter, Heidelberg - Erkrankungsrisiko bei Krebs, Prof. Dr. med. Wolfgang Schütte, Halle-Dölau

Diskussion

- Möglichkeiten der Behandlung bei Versagen der Atmung, Prof. Dr. med. Wolfram Windisch, Köln - Welche Maske zu welcher Gelegenheit - was ist zu beachten?, Dr. med. Uta Butt, Kreuztal-Ferndorf

Diskussion

Über den Deutschen Lungentag

Der Deutsche Lungentag ist eine jährlich fortlaufende Aktion mit folgenden Zielen:

- Öffentliche Darstellung des Fachgebietes Atemwegs- und Lungenkrankheiten - Förderung der Selbsterkennung entsprechender Symptome und Erkrankungen durch Betroffene - Stärkung von Forschung und Lehre im Fachgebiet "Pneumologie"

Die Planung und Realisierung der Aktionen zum Deutschen Lungentag werden durch die Sektion Deutscher Lungentag in der Deutschen Atemwegsliga e.V. geleitet. Mitglieder der Sektion sind pneumologische Fachgesellschaften und Patientenorganisationen (www.lungentag.de).

