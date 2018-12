Deutschland, Deine digitale Zukunft! Der Digital Leader Award geht in eine neue Runde

Bad Homburg (ots) - Unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, startet der Digital Leader Award in eine neue Bewerbungsphase. Als Bühne für Deutschlands beste Digitalisierungsprojekte zeigt der Award, wie die erfolgreiche Digitalisierung gelingt. Deshalb werden wieder Teams und Führungskräfte gesucht, die das Zeug zum Digital Leader haben. Bewerbungen können ab sofort bis zum 17. März 2019 eingereicht werden unter: https://www.digital-leader-award.de/

Inspirierende Vorbilder für die Digitalisierung in Deutschland gesucht! Ab sofort können Unternehmen, Verbände und Institutionen ihre Digitalisierungsstrategien und -projekte für den Digital Leader Award unter www.digital-leader-award.de einreichen. Die Bewerbungsfrist endet am 17. März 2019. Bei der Winners Night am 27. Juni 2019 in Berlin treffen Top-Entscheider und digitale Vordenker aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Politik aufeinander.

"Die Digitalisierung durchdringt und verändert alle Lebensbereiche - und das rasend schnell. Dabei geht es zwar auch um IT und Technologie, allerdings noch viel mehr um neue Mindsets, eine neue Kultur und neue gesellschaftliche Themen - kurzum: Die fundamentale Frage, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen. Um das volle Potenzial der Digitalisierung auszuschöpfen, müssen wir uns verdeutlichen, welch große Dinge in Wirtschaft und Gesellschaft wir damit erreichen können. Zudem gilt es auch, den Dialog und Austausch zwischen den digitalen Thought Leadern in unserem Land zu fördern. Genau hier setzt der Digital Leader Award an", so Jan Willem Dees, CEO von Dimension Data Deutschland.

Michael Beilfuss, Senior Vice President Events International bei der IDG Business Media GmbH, ergänzt: "Wir wollen mit der Auszeichnung disziplin- und branchenübergreifend herausragende Erfolgsbeispiele der digitalen Transformation in Deutschland hervorheben. So machen wir nicht nur anderen Mut und sorgen für Inspiration, sondern veranschaulichen auch das große Potenzial digitaler Technologien für unsere Wirtschaft und Gesellschaft."

Was neu ist beim Digital Leader Award 2019?

In diesem Jahr kann der Digital Leader Award eine Reihe von Neuerungen aufweisen. Die fundamentalste ist dabei die Gründung der Digital Leader Initiative. Sie verfolgt das große Ziel, das innovative Potenzial der Digitalisierung in Deutschland sichtbar zu machen und sowohl national, als auch international die Vernetzung und den Austausch dazu zu fördern. Unter dem Dach der Initiative gefasst sind neben dem Digital Leader Award weitere Marken wie das begleitende Tagesevent "Digital Leader in Motion" sowie die "Digital Leader Academy", eine Entscheider-Veranstaltung mit vergangenen Preisträgern und weiteren Unternehmen der Initiative. Sie dienen allesamt dem Zweck, nachhaltige Impulse für die Digitalisierung in Deutschland zu setzen. Schirmherrin der Initiative - und damit auch des Digital Leader Award - ist die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär.

Zeitgleich mit dem Start der Initiative wurde auch der gesamte Markenauftritt erneuert und die komplette Award-Website neu aufgesetzt. Auch der Bewerbungsprozess wurde umgestaltet: Der Digital Leader Award 2019 wird erstmals in sogenannten "dynamischen Kategorien" vergeben, die Bewerber selbst festlegen. Hierzu geben sie bei der Bewerbung fünf Begriffe an, die Ihre Bewerbung am ehesten beschreiben. Nach Bewerbungsschluss werden dann thematisch verwandte Einreichungen automatisch gruppiert und dynamische Kategorien gebildet. So entsteht am Ende ein spannender, sich selbst strukturierender Wettbewerb, der noch näher an der Realität der Bewerber ausgerichtet ist - ohne statisches und künstliches Schubladendenken.

Digital Leader in bester Gesellschaft

Für den Digital Leader Award können sich Projektteams und Einzelpersonen mit ihrer Arbeit online unter www.digital-leader-award.de bewerben. Eine unabhängige Jury aus renommierten Digitalisierungsexperten, Medien, Marktforschung, Politik und Wissenschaft wird aus dem Teilnehmerfeld die besten Projekte auswählen. Die Sieger werden im Rahmen einer feierlichen Winner's Night am 27. Juni 2019 in Berlin bekannt gegeben.

Zu den Gewinnern des Jahres 2018 zählten Führungskräfte und Teams von Unternehmen wie abl social federation GmbH, Arvato Systems, Capgemini Consulting, Daimler AG, Eucon Digital GmbH, Klinikum Forchheim und Koncept Hotel Management GmbH. Zudem wurde Andrea Steverding, Head of Marketing & Communications DACH bei der Strategieberatung Oliver Wyman, mit dem erstmals vergebenen Digital Newcomer Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung, mit der innovative Gründer und digitale Durchstarter geehrt werden, ist eine gemeinsame Kooperation der Digital Leader Initiative und dem Netzwerk Global Digital Women.

Über den Digital Leader Award

Mit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media und Dimension Data vorbildlichen, mutigen Digitalisierungsprojekten eine Bühne geben. In mehreren dynamischen Kategorien werden Preise an Führungskräfte und deren Teams verliehen, die die Digitale Transformation ihres Unternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Angegliedert an den Digital Leader Award ist der Digital Newcomer Award für digitale Talente, der auf Basis eines öffentlichen Online-Votings vergeben wird.

Über die Digital Leader Initiative

Die von Dimension Data und IDG Business Media begründete Digital Leader Initiative macht die Potenziale und den Nutzen der Digitalisierung in Deutschland sichtbar und bildet eine nationale und internationale Plattform zur Vernetzung und zum Austausch. Die Initiative tritt mit einer starken Stimme gegenüber Öffentlichkeit und Politik für eine nachhaltige Entwicklung der Society 5.0, der umfassend vernetzten digitalen Gesellschaft, ein.

