0800-Fachanwalt - die Servicenummer für Rechtsratsuchende: Rechtsberatung in Coronazeiten: möglichst ohne direkten persönlichen Kontakt zur Kanzlei

Wer kennt das Problem in diesen Tagen nicht: In Zeiten von Corona soll jeder Gang aus der Wohnung vermieden werden, aber dennoch hat man eine dringende (rechtliche) Angelegenheit zu klären. Dies miteinander unter einen Hut zu bringen ist oftmals gar nicht so einfach.

Diesem Problem trägt die 0800-Fachanwalt GmbH im Bereich "Rechtsberatung und Anwaltssuche" Rechnung: Auf Wunsch des Rechtsratsuchenden wird eine Kanzlei recherchiert, welche die Rechtsberatung ohne einen direkten persönlichen Kontakt zur Kanzlei durchführt. Der Rechtsratsuchende braucht also bei der Rechtsberatung durch die Anwaltskanzlei nicht persönlich in die Kanzlei zu kommen.

In der Praxis wird dann die rechtliche Betreuung per Telefon, per Briefverkehr sowie mitunter via Internet ohne Ansteckungsgefahr erledigt.

Die rechtliche Betreuung auf dem Briefwege hat für Rechtratsuchende noch einen weiteren Vorteil: der Rechtsratsuchende kann sich auf Wunsch auch von einer Kanzlei bequem und sicher betreuen lassen, die regional sehr weit entfernt ist. So haben Rechtsratsuchende eine größere Auswahl bei der Suche nach einer geeigneten Kanzlei. Nach eigenen Recherchen gibt es beispielsweise bundesweit im Durchschnitt lediglich ca. 1,8 Fachanwälte für Versicherungsrecht pro 100.000 Einwohner. Und lediglich ca. 1,5 Fachanwälte für Bankrecht pro 100.000 Einwohner. Durch die rechtliche Betreuung auf dem Briefwege dürften daher unter fachlichen Gesichtspunkten insbesondere Rechtsratsuchende in eher ländlichen Regionen profitieren, weil passende Fachanwaltskanzleien mitunter in ländlichen Regionen häufig nur nach einer sehr weiten Anreise zu erreichen sind.

"Fachanwalt" ist ein von den jeweils zuständigen Rechtsanwaltskammern geprüfter Titel, bei dem sowohl besondere theoretische Kenntnisse als auch praktische Erfahrungen zu einem bestimmten Fachgebiet nachgewiesen werden müssen. Fachanwälte gibt es mittlerweile in 24 Rechtsgebieten.

Unter der Telefonnummer 0800-3224269 oder der Zahlen-Buchstaben-Kombination 0800-Fachanwalt, einer sog. Vanity-Nummer, können sich Rechtratsuchende kostenlos eine passende Kanzlei in ihrer Nähe und auch überregional recherchieren lassen, die den Rechtratsuchenden rechtlich per Telefon, auf dem Briefwege oder mittels digitaler Medien betreut. So ist kein Gang in die Kanzlei nötig.

0800-Fachanwalt hat sich seit über 20 Jahren auf die Recherche von Fachanwälten spezialisiert.

