SUNRISE AVENUE: Gold für HEARTBREAK CENTURY +++ Auftritt beim Finale von The Voice of Germany +++ Nach ausverkaufter Clubtour Hallen-und-Arenen-Tour 2018

Berlin (ots) - Sechs Wochen nachdem das neue Album "Heartbreak Century" (VÖ: 06.10.2017) von Null auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen ist, feiern Sunrise Avenue bereits den nächsten großen Erfolg: Für mehr als 100.000 verkaufte Platten in weniger als zwei Monaten, erhält die finnische Band die Gold-Auszeichnung. Ihr fünftes Studioalbum ist gleichermaßen Momentaufnahme wie Zeugnis der persönlichen und musikalischen Weiterentwicklung des charismatischen Frontmanns Samu Haber. Nach dem Airplay-Hit "I Help You Hate Me" wird Sunrise Avenue zu Beginn des neuen Jahres ihre zweite Single-Auskopplung aus dem gleichnamigen Album "Heartbreak Century" präsentieren.

Mit Hits wie "Fairytale Gone Bad", "Hollywood Hills" oder "Lifesaver", drei Platin-prämierten Alben und unzähligen ausverkauften Konzerten machte Sunrise Avenue eine beeindruckende Karriere. Nicht zuletzt aufgrund seiner Jurytätigkeit als Coach in der beliebten TV-Show "The Voice Of Germany" gilt Samu Haber als einer der beliebtesten Prominente Deutschlands. Auch in der diesjährigen Staffel kämpft der charismatische Finne um die begehrte Trophäe und wird darüber hinaus im großen Finale am 17. Dezember mit seiner Band sogar Show-Act sein und den Song "I Help You Hate Me" live performen.

Gerade erst hat die Band ihre komplett ausverkaufte Europa-Clubtour beendet. Alle, die kein Ticket mehr bekommen haben oder noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk für die Liebsten sind, können sich freuen, denn ab März 2018 geht es noch einmal auf große Tournee durch die Hallen und Arenen des Landes: Tourtermine:

02.03.2018 Dresden, Messehalle 03.03.2018 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle 05.03.2018 Frankfurt, Festhalle 06.03.2018 Wien, Stadthalle 08.03.2018 Hannover, TUI Arena 10.03.2018 Dortmund, Westfalenhalle 1 12.03.2018 Berlin, Mercedes-Benz-Arena 13.03.2018 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung 14.03.2018 Zürch, Hallenstadion 16.03.2018 München, Olympiahalle 17.03.2018 Leipzig, Arena 19.03.2018 Köln, Lanxess Arena 20.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

Anstehende TV Termine:

17.12.2017 / 20:15 Uhr / Pro7 / The Voice of Germany - Staffelfinale

