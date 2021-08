HPI Hasso-Plattner-Institut

Deutschlandweit gemeinsam: Schülerinnen und Schüler erkunden im HPI-Digitalkolleg die Welt der IT

Potsdam

Mit einem neuen Format bringt das Hasso-Plattner-Instituts (HPI) ab November IT-begeisterte Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und darüber hinaus zusammen. Im neuen HPI-Digitalkolleg erarbeiten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam verschiedene Themenbereiche der Informatik und lernen über vier Monate lang, was mit IT möglich ist.

Die sonst traditionell in Potsdam Griebnitzsee stattfindenden Veranstaltungen wurden während der Pandemie spontan digitalisiert. Aus diesen Erfahrungen entsteht nun etwas Neues und dauerhaft Digitales. "Digitale Bildung ist ein großes Zukunftsthema mit enormen Potenzial. Wir wollen am HPI die Digitalisierung von Bildungsformaten voranbringen und die Vorteile auch mit der Schülerakademie nutzen", so Institutsdirektor Professor Christoph Meinel.

Digitalisierung gemeinsam angehen

Gleichgesinnte zusammenbringen ist ein wichtiges Ziel der HPI-Schülerakademie mit ihrem Angebot zur Förderung von IT-begeisterten Schülerinnen und Schülern. Denn im Team lernt es sich doppelt gut und obwohl der Bedarf an IT-Nachwuchs enorm ist, fällt es gerade Informatik-begeisterten Schülerinnen und Schülern schwer, Gleichaltrige zu finden, die das Interesse und die Leidenschaft für IT-Themen teilen.

Das Digitalkolleg soll Schülerinnen und Schülern mit IT-Begeisterung und ersten Vorerfahrungen deutschlandweit auch über Feriencamps hinaus vernetzen. Die Teilnehmenden verbessern ergänzend zum Schulalltag gemeinsam ihre Informatik-Fähigkeiten. Angeleitet werden sie dabei von Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und HPI-Studierenden.

HPI erweitert kostenloses Jahresprogramm

Mit dem Digitalkolleg geht eines der erfolgreichsten Programme der HPI-Schülerakademie in eine digitale Erweiterung. Das HPI-Schülerkolleg, das 2009 gestartet ist und von den Ländern Berlin und Brandenburg gefördert wird, lädt jährlich um die 80 Schülerinnen und Schüler ein, ein Jahr lang am Campus in Griebnitzsee ihre Informatikkenntnisse zu vertiefen. Mit circa 200 Bewerbungen pro Jahr ist die Nachfrage um die Plätze hoch. Das Digitalkolleg schafft nun Kapazität für weitere 80 Teilnehmende.

Mehr Infos online unter: www.hpi.de/digitalkolleg

Das HPI-Digitalkolleg auf einen Blick:

Ort: Digital

Digital Lehreinheiten : insgesamt 10 Lehreinheiten á 90 Minuten

: insgesamt 10 Lehreinheiten á 90 Minuten Rhythmus : immer Donnerstagnachmittag

: immer Donnerstagnachmittag Zeitraum : ca. 4 Monate

: ca. 4 Monate Kosten : kostenlos

: kostenlos Zielgruppe: Ab Klasse 7

Bewerbung: Bis 15. September hier möglich.

