Virtueller Tag der offenen Tür in der HPI School of Design Thinking

Besonders in der aktuellen Zeit sind Kreativität und Innovation ein Muss: Die Corona-Krise zwingt Unternehmen und Institutionen, Neues zu probieren und passende Lösungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu finden. Hierbei kann der Innovationsansatz Design Thinking helfen. Design Thinking setzt auf multidisziplinäre Teams und kollaboratives Arbeiten und ermöglicht die schnellere Entwicklung nutzerfreundlicher Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sowie das Aufbrechen alter Strukturen.

Was genau sich hinter dem Innovationsansatz verbirgt, zeigt die HPI School of Design Thinking des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) am Mittwoch, dem 17. Juni, bei ihrem ersten virtuellen Tag der offenen Tür. Auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram gibt ein virtueller Rundgang durch die HPI D-School erste Einblicke in die innovative Arbeitsumgebung.

Von 15 bis 18 Uhr erfahren interessierte Teilnehmende, was Design Thinking ausmacht und welche Angebote es am HPI für Studierende, Professionals und Unternehmen gibt. Aktuelle Studierende und das HPI D-School Team beantworten Fragen rund um das Design Thinking-Studium in kleinen Online Q&A-Sessions und eine interaktive Design Thinking-Session gibt Tipps zur Bewerbung per Zoom.

Aktuell arbeiten die Studierenden-Teams mit Partnern wie Biogen, der Stadt Potsdam und der World Bank zusammen.

Nähere Informationen zu Programm und Anmeldung unter: https://hpi.de/school-of-design-thinking/hpi-d-school/events/open-house.html

- WAS: Tag der offenen Tür/ Open House - WO: Zoom | Livestream Facebook & YouTube - WANN: 17. Juni 2020 von 15 - 18.00 Uhr

Über die HPI School of Design Thinking

Die HPI School of Design Thinking (https://hpi.de/school-of-design-thinking.html) wurde 2007 von Hasso Plattner nach dem Vorbild der Stanforder d.school in Potsdam gegründet und hat sich seither zum europäischen Drehpunkt für Bildung im Bereich Design Thinking entwickelt. Seit 2007 bietet die HPI School of Design Thinking jährlich 400 Plätze für ein Zusatzstudium in dem Innovationsansatz an. Revolutionär daran ist, dass sowohl die vier bis sechs Studenten pro Lerngruppe als auch ihre Professoren und Dozenten aus völlig unterschiedlichen Disziplinen stammen. Als multidisziplinäres Team und mit Partnern aus der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, entwickeln sie Lösungsansätze, die die menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund rücken und nutzerzentriert sind. In diesem Jahr kommen die Studierenden der HPI School of Design Thinking aus 20 Nationen, von 65 Universitäten und 70 Disziplinen. Mehr als die Hälfte der DAX30-Unternehmen haben die HPI D-School bereits besucht. Seit 2007 wird Design Thinking unter der Leitung von Professor Ulrich Weinberg erfolgreich am Hasso-Plattner-Institut gelehrt, gelebt und kontinuierlich weiterentwickelt. In enger Zusammenarbeit mit Design Thinking-Schulen in Kapstadt, Kuala Lumpur, Stanford und weiteren sowie Partner-Unternehmen aus allen Branchen hat die HPI D-School einen einmaligen Erfahrungsschatz zu Innovationsmethoden und Design Thinking aufgebaut. Die HPI Academy bietet Design Thinking für Professionals.

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 650 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanford d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 21 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

