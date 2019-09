HPI Hasso-Plattner-Institut

50 Jahre Internet: HPI startet Gratis-Onlinekurs an seinem 20. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag des Internets endlich verstehen, wie das Netz der Netze funktioniert und wie man es beherrscht - diesen Nutzen verspricht ein kostenloser Onlinekurs auf der IT-Lernplattform openHPI. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) startet ihn anlässlich seines eigenen 20. Geburtstags am 28. Oktober 2019. Anmelden kann sich jeder jetzt bereits unter https://open.hpi.de/courses/internetworking2019.

"1969, im Jahr der ersten Mondlandung und des legendären Woodstock-Festivals, ahnte niemand, dass sich aus der Vernetzung von gerade einmal vier einzelnen Computern in Kalifornien eine Infrastruktur entwickeln würde, die jetzt vier Milliarden Menschen weltumspannend verbindet", blickt Kursleiter und HPI-Direktor Prof. Christoph Meinel zurück. Er ist sicher: Auch von den 57 Millionen Internetnutzern in Deutschland wissen heute immer noch viel zu wenige, wie eigentlich das technische Konstruktionsprinzip des Netzes aussieht, wie die Datenpakete ihren Weg durch die miteinander verknüpften Einzelnetze zum Rechner des Adressaten finden.

Atemberaubende Innovationen und dunkle Schattenseiten

Wie wird erreicht, dass keine Nachricht auf dem Weg durchs Internet verloren geht? Wie kommt die Facebook-Seite zu mir in den Browser? Woher kommt das Video bei Netflix? Solche Fragen beantworten der Kursleiter und sein Team in dem sechswöchigen Massive Open Online Course (MMOC). "Wir wollen unseren Kursteilnehmern allerdings nicht nur den dramatischen technischen Wandel verdeutlichen, den das Internet hervorrief und noch immer antreibt", sagt der Informatik-Professor.

Dem Potsdamer Wissenschaftler geht es neben den "atemberaubenden Innovationen" auch um die Schattenseiten der Internet-Entwicklung - nicht nur im so genannten "dark web". Wie gläsern bin ich als durchs Internet vernetzter Mensch, wie sicher kann ich über dieses Netzwerk kommunizieren? Wie sicher ist mein Geld zum Beispiel beim Online-Banking? Themen wie diese greift der Gratis-Onlinekurs auf. Und am Beispiel der eigenen und für jedermann offenen IT-Lernplattform openHPI demonstriert Meinel, wie das Internet weltweit auch den Zugang zu besseren Bildungschancen ermöglicht hat.

Ist das 50 Jahre alte Internet in der Midlife Crisis?

"Manchem erscheint es, als sei das 50 Jahre alte Internet heute in einer Art Midlife Crisis", sagt der Kursleiter. Angesichts immer mehr manipulierter Inhalte fragten einige: Steht das Netz an einem Wendepunkt? Andere sähen es vor einer weiterhin positiven Entwicklung. Meinel: "Alle bewegt die Frage: Wie abhängig sind wir mittlerweile von dieser Technologie und wie geht es mit ihr weiter?"

Der Kursleiter und sein Team bieten zahlreiche Lehr-Videos und -Materialien sowie eine Reihe von Selbsttests und Prüfungen an. Gehofft wird auf rege Debatten im Nutzer-Forum von openHPI. Erfolgreiche Absolventen des Kurses erhalten etwa eine Woche nach dem Abschluss ein Zeugnis bzw. ein qualifiziertes Zertifikat des Hasso-Plattner-Instituts.

Gratis-Onlinekurs thematisiert auch Schutz der Internetnutzer

Der kostenlose deutschsprachige Kurs richtet sich nach Meinels Worten an Nutzer ohne Vorkenntnisse, welche einerseits die zugrunde liegende Technik des Internets verstehen lernen wollen. Ihnen soll andererseits aber vor allem auch vermittelt werden, wie sich im offenen Internet und World Wide Web jeder selbst gegen Angriffe schützen muss.

"Praktisch nebenbei zeigen wir auch auf, was die entscheidenden Persönlichkeiten und Meilensteine in der bisherigen Entwicklung des Internets waren, welche Entwicklungen im seit 50 Jahren bestehenden Internet zum Erfolg wurden und welche wichtige Rolle das Internet in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik eingenommen hat", betont der Kursleiter. Besonders spannend dürfte sein Ausblick darauf werden, welche Entwicklung das Internet in Zukunft nehmen dürfte.

Einige Fakten zur IT-Lernplattform openHPI

Gestartet am 5. September 2012 Betreiber: Hasso-Plattner-Institut, Potsdam Einzelne Nutzer: rund 205.000* Kurseinschreibungen: rund 644.000* Ausgestellte Leistungsnachweise: fast 68.000* Archivierte Kurse fürs Selbststudium: rund 70* Kurs-Sprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch Webseite: https://open.hpi.de *alle Angaben beziehen sich auf August 2019

