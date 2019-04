HPI Hasso-Plattner-Institut

Informatik studieren, aber wo? Studieninformationstag am Hasso-Plattner-Institut am 31. Mai

Potsdam (ots)

Der Bedarf an gut ausgebildeten Informatikern in der Arbeitswelt ist in Zeiten des Internet of Things (IoT), von Industrie 4.0 und wachsenden digitalen Infrastrukturen enorm. Ein besonders praxisnahes Informatikstudium bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) und der Universität Potsdam (UP) an. Die ingenieurwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengänge eröffnen dem IT-Nachwuchs vielfältige Karrieremöglichkeiten und bereiten ihn optimal auf die Herausforderungen des digitalen Wandels vor.

Neben dem deutschlandweit einzigartigen Studiengang "IT-Systems Engineering" (Bachelor und Master) können sich Studierende im Master in den Bereichen Big Data, Digital Health und ab Wintersemester 2019/20 erstmals auch auf dem Gebiet der IT-Sicherheit spezialisieren.

Wer sich für ein Informatikstudium interessiert und mehr über die exzellenten Studienmöglichkeiten und unterschiedlichen Fachgebiete am HPI erfahren möchte, kann sich im Rahmen des Studieninformationstages am 31. Mai 2019 vor Ort informieren. Die Veranstaltung richtet sich an Bachelor- und Masterinteressierte, ihre Eltern sowie an Mathematik- und Informatiklehrkräfte.

WAS: Studieninformationstag am Hasso-Plattner-Institut

WANN: 31. Mai 2019, Beginn 13.00 Uhr

WO: Hasso-Plattner-Institut, Hörsaalgebäude Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 Potsdam

Die Veranstaltung beginnt um 13 Uhr mit einer Campus-Führung und der Vorstellung einzelner Fachgebiete (Treffpunkt Hörsaalgebäude, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 Potsdam). Von 14.30 bis 16.30 Uhr informieren die Professoren über die Studiengänge des Hasso-Plattner-Instituts sowie die Bewerbungsvoraussetzungen und -modalitäten. Im Anschluss stehen HPI-Studierende für alle Fragen rund um den praktischen Studienalltag und das Campusleben zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldung unter http://bit.ly/studieninfotag2019

Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "Data Engineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 14 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

Pressekontakt:

presse@hpi.de

Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.de

und Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.de

Original-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell