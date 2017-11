Weltstars bei Bambi 2017

München (ots) - Der Countdown für Deutschlands wichtigsten Medienpreis läuft: Die Bambi-Verleihung findet morgen, den 16. November 2017, zum fünften Mal in Folge in Berlin statt. Im Theater am Potsdamer Platz werden deutsche und internationale Stars vor rund 800 prominenten Gästen aus Gesellschaft, Showbusiness, Medien sowie Politik und Wirtschaft ausgezeichnet. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem Joachim Löw, Florian David Fitz, Moritz Bleibtreu, Barbara Schöneberger, Dieter Hallervorden - und viele mehr. "Das Erste" überträgt die Show ab 20.15 Uhr live.

Folgende Preisträger und Nominierte wurden bereits bekannt gegeben:

- Hugh Jackman, "Entertainment" - Joachim Gauck, "Millenium" - Wladimir Klitschko, "Sport" - Claudia Schiffer, "Fashion" - Ai Weiwei, "Mut" - Nominierte "Publikums-Bambi": Frank Buschmann, Elton, Johan-nes B. Kerner, Kai Pflaume - Nominierte "Schauspielerin National": Julia Koschitz ("Das Sa-cher"), Alicia von Rittberg ("Charité"), Emilia Schüle ("High Society - Gegensätze ziehen sich an") - Nominierte "Schauspieler National": Heino Ferch ("Allmen" und "Spuren des Bösen"), Jannis Niewöhner ("Jugend ohne Gott" und "Maximilian - Das Spiel von Macht und Liebe"), Kostja Ullmann ("Mein Blinddate mit dem Leben") - Nominierte "Film National": "Grießnockerlaffäre", "Mein Blinddate mit dem Leben", "Willkommen bei den Hartmanns"

Während der Verleihung können sich Gäste und Zuschauer auf einige Überraschungen freuen. Für musikalische Höhepunkte sorgen die folgenden Bambi-Showacts:

- Rita Ora - Sam Smith - Musical "Mamma Mia!"

Bambi-Facts

Bambi-Jury

Chefredakteure des Hauses Burda bilden mit externen Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen die diesjährige Bambi-Jury. Burda-Vorstand Philipp Welte und Patricia Riekel, Vorstandsvorsitzende der Tribute to Bambi-Stiftung, haben den Vorsitz der Bambi-Jury inne. Die weiteren Mitglieder der 14-köpfigen Jury sind Martin Bachmann (Sony Pictures), Lutz Carstens (Chefredakteur TV Spielfilm), Produzent Nico Hofmann (UFA), Stefan Kobus (Chefredakteur Super Illu), Medienunternehmer Karlheinz Kögel, Sänger Peter Maffay, Topmodel Eva Padberg, Moderator Kai Pflaume, Robert Pölzer (Chefredakteur Bunte), Robert Schneider (Chefredakteur Focus), Kerstin Weng (Chefredakteurin Instyle), TV-Köchin Sarah Wiener und Kai Winckler (Chefredakteur Freizeit Revue).

Moderation

Durch den Abend führt bei der Bambi-Verleihung traditionell kein fester Moderator. Anmoderationen werden unter anderem von den Laudatoren übernommen.

Red Carpet-Livestream

Die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich können Online-User von ca. 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in Echtzeit mitverfolgen. Im exklusiven Li-vestream interviewen die beiden Moderatoren Jochen Schropp und Viviane Geppert nationale und internationale Top-Stars wie Wladimir Klitschko, Sam Smith, Emilia Schüle, Rita Ora oder Kostja Ullmann. Der Livestream wird unter anderem auf der Bambi-Facebook-Seite, bambi.de, bunte.de, focus.de, instyle.de und tv-spielfilm.de zu sehen sein. Das Red Carpet-Footage wird der Presse noch am Bambi-Abend via Download-Link für redaktionelle Zwecke zur Verfügung gestellt.

Limousinen

Die Stars werden von Mercedes-Benz, Presenting-Partner des Bambi, in 60 S-Klasse Limousinen und 15 V-Klasse Großraumlimousinen zum Roten Teppich chauffiert. Als Highlight werden einige der Gäste, wie z.B. die Lochis Heiko und Roman Lochmann, mit dem Gewinner der #LocalHero Kampagne, in einer von fünf G-Klassen der Sonderedition "Crazy Colors" vorgefahren. Unter allen Teilnehmern der Bambi-Publikumswahl verlost Mercedes-Benz das neue E 200 Cabriolet mit AMG Line.

Partner

Presenting Partner ist Mercedes-Benz, weitere exklusive Bambi-Partner sind AIGNER, Chopard, DEPOT, KRYOLAN, MADELEINE, Schwarzkopf und Warsteiner. Des Weiteren unterstützen ACQUA MORELLI, BeautySweeties, Champagne Laurent-Perrier, EDEKA, Grand Hyatt Berlin, Sofitel Berlin Kurfürstendamm und Südliche Weinstrasse. JUVIA ist Presenter von Miss Bambi 2017.

Miss Bambi 2017

In der Woche vor Bambi hat eine Jury bestehend aus Freundin-Chefredakteur Nikolaus Albrecht, Head of Content Bunte.de Julia Bauer, JUVIA-Geschäftsführerin Judith Dommermuth und Instyle-Chefredakteurin Kerstin Weng die diesjährige Miss Bambi gekürt: Laura aus Bad Friedrichshall darf sich einen Tag lang wie ein Star fühlen. Sie erwartet nicht nur ein spektakulärer Auftritt auf dem roten Teppich in Begleitung von Miss Bambi-Patin Mandy Grace Capristo; sie darf auch die begehrte Trophäe auf der Bambi-Bühne an einen Star überreichen.

Bildmaterial

Bilder vom Red Carpet, der Preisverleihung und der Aftershow-Party stehen im Laufe des Abends für redaktionelle Zwecke auf Flickr zur Verfügung: https://www.flickr.com/photos/hubertburdamedia/albums

Bewegtbildmaterial aus der Sendung

Das EPK-Material mit den Highlights aus der Sendung wird der Presse in der Bambi-Nacht via Download-Link für redaktionelle Zwecke zur Verfügung gestellt (bitte beachten Sie Verwendungsrichtlinien).

Bambi in Zahlen

In diesem Jahr findet die 69. Bambi-Verleihung statt.

Der Bambi wird in 15 Kategorien verliehen.

Die Veranstaltungsfläche am Theater am Potsdamer Platz in Berlin beträgt 19000 Quadratmeter.

Der Rote Teppich ist 225 Meter lang.

Die Stars werden in 80 Limousinen von Mercedes Benz zum Roten Teppich chauffiert.

Dinner 12.000 Besteckteile 40 Köche und ca. 70 Kellner

Licht- und Videotechnik 1400 Scheinwerfer 8 Leucht-Tower 300m² LED Videofläche 150 km Kabel 1,5 km Traverse

Dekobau 800 m² Teppich 25.000 Schrauben 1300 m² Verlege- und Holzplatten 20 km Holzlatten 250 m² Dekorationsstoff 2000 m² Bodennivellierung 500 m² bedruckte Fassadenflächen 180 m² Pressewand / Länge 60m

TV Bühne Ca. 550m² Lackplatte schwarz 1000m² Verlegeplatte 650m² Multiplexplatte 1250lfm Latte, 400lfm Kastenprofil aus Stahl 160m² roter Samt, 450m² Bühnenmolton, 250m² Systempodestbau 4 elektrische Fahrwagen mit Computerstreuung, 7 Trailer Transportmittel 35 Bühnen-Mitarbeiter

Weitere Informationen finden Sie unter www.bambi.de.

Pressekontakt:

Jacqueline Jais-Münch

Hubert Burda Media

Corporate Communications

Telefon: +49 (0) 151 5380 7627

Mail: jacqueline.jais-muench@burda.com

Original-Content von: Hubert Burda Media, übermittelt durch news aktuell