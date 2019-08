BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Kommunikationschefin Julia Richter verlässt den BPI

Julia Richter, Leiterin Kommunikation, Pressesprecherin und Mitglied der Geschäftsleitung verlässt den Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) zum 31. August 2019. Sie hat sich zu einer beruflichen Veränderung entschlossen und geht im beiderseitigen Einvernehmen.

Dr. Kai Joachimsen, der Hauptgeschäftsführer des BPI, sagt dazu: "Vorstand und Hauptgeschäftsführung bedauern die Entscheidung außerordentlich und danken Julia Richter für die erfolgreiche und engagierte Zusammenarbeit. Sie hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren maßgeblich daran mitgewirkt, dem BPI in der Öffentlichkeit eine starke Stimme zu geben. Andreas Aumann, der als stellvertretender Pressesprecher erheblich an diesen Erfolgen mitgewirkt hat, wird die Kommunikationsabteilung zunächst kommissarisch leiten. Unterstützt wird er dabei von Pressereferent Fabian Locher."

