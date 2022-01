journalist - Magazin für Journalist*innen

Katapult-Gründer Benjamin Fredrich: "Nirgendwo fühle ich mehr Relevanz als im Lokalen." Im Frühjahr eröffnet Katapult eine Journalistenschule in Greifswald

Benjamin Fredrich will den Lokaljournalismus revolutionieren. Von Greifswald aus hat Fredrich mit Katapult den Magazinmarkt erobert, im Juni vergangenen Jahres folgte die monatliche Regionalzeitung Katapult MV. "Ich bin ja nicht mal Journalist, ich hab nur Bock drauf, irgendwas Relevantes zu machen", sagt der Katapult-Gründer im Interview mit dem Medienmagazin journalist, "und nirgendwo fühle ich mehr Relevanz als im Lokalen."

Im Frühjahr eröffnet Katapult eine Journalistenschule in Greifswald. Benjamin Fredrich: "Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Schule wird darin bestehen, was klassische Journalistenschulen kaum lehren, für uns aber existenziell ist: alles mit Grafik, also Visualität, dazu Programmieren, Datenverarbeitung." Er hoffe, dass die Ausbildung nichts kosten werde. "Wenn Katapult stark genug ist, bezahlen wir das."

Katapult startete 2015 mit einer Auflage von ein paar Hundert Heften, heute druckt das Magazin 150.000 Exemplare pro Ausgabe. Auf Werbung verzichtet Katapult dabei weitgehend. "Unsere Anzeigenpreise haben wir mit 30.000 Euro bewusst so hoch angesetzt, dass sie eh niemand zahlt", sagt Fredrich im Interview mit dem journalist. "Das sorgt sozusagen für marktgerechte Werbefreiheit."

