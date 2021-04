journalist - Das Medienmagazin

SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer: "Mein Fokus liegt auf der digitalen Transformation"

"Digital ist normal", lautet das neue redaktionsinterne Credo bei der Süddeutschen Zeitung (SZ). Das sagt Judith Wittwer im Interview mit dem Medienmagazin journalist. Mit Judith Wittwer und Wolfgang Krach ist bei der SZ im vergangenen Sommer zum ersten Mal eine integrierte Chefredaktion angetreten, die für alle Kanäle gleichermaßen zuständig ist. Die Aufteilung in Print- und Online-Redaktion wurde Anfang 2021 aufgelöst. "Wir haben begonnen, unsere Abläufe konsequent auf eine Digital-First-Produktion auszurichten", sagt Wittwer.

Auf die Frage nach der Stimmung im Haus angesichts dieser Pläne antwortet Wittwer: "Wir Journalisten mögen es, wenn sich die Welt um uns herum bewegt. Wenn wir uns selbst verändern müssen, tun wir uns manchmal schwer damit." So falle es auch den Journalist*innen bei der Süddeutschen Zeitung nicht immer leicht, Dinge neu zu denken, mit dem Ziel, digitaler zu werden. "Wir reden derzeit sehr viel über Strukturen und Abläufe. Der Wettbewerb um Inhalte und Ideen, der Streit um das beste Argument kommt aktuell zu kurz." Aber man sei auf einem gutem Weg.

Die Rolle des Chefredakteurs oder der Chefredakteurin sei dabei heute eine andere, so Wittwer im journalist-Interview. "Früher war der Chefredakteur - es war ja in der Regel ein Mann - primär der oberste und idealerweise der beste Schreiber, die führende publizistische Stimme." Heute gehe es um viel mehr: "Eine Chefredaktion muss die digitale Transformation vorantreiben und neue Formate und Zukunftsfelder entwickeln, ohne die Zeitung, die ja noch immer die Haupteinnahmequelle ist, zu vernachlässigen." Ihr Bestreben sei es, die Redaktion und das journalistische Angebot auf das neue und künftige Mediennutzungsverhalten der Gesellschaft auszurichten. "Mein Fokus liegt derzeit stark auf der digitalen Transformation und auf der Entwicklung neuer Formate", so Wittwer im journalist-Interview.

