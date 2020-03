journalist - Das Medienmagazin

journalist-Interview mit Steffen Hallaschka zu 30 Jahre Stern TV: "Der Fernsehmarkt hat sich brutal verändert." - RTL verschiebt Jubiläumssendung

Bonn (ots)

30 Jahre gibt es Stern TV. Aber die für den 1. April geplante Jubiläumssendung bei RTL fällt erst mal aus, das bestätigte ein RTL-Sprecher auf journalist-Anfrage. Stattdessen wird Steffen Hallaschka, der seit fast zehn Jahren durch die Sendung führt, aktuelle Themen zur Corona-Krise präsentieren. "Unser Anspruch ist es, aktuell und politisch zu sein", sagte Hallaschka dem Magazin journalist in einem zuvor geführten Interview. Genauso greife man aber auch Verbraucherthemen auf und präsentiere Unterhaltung. An dem Konzept der Wundertüte, mit dem Stern TV in den 90er Jahren so erfolgreich war, hat sich bis heute wenig geändert.

Zwar sei die Quote von Stern TV gesunken, dennoch könne man zufrieden sein. "Wir haben eine Stammkundschaft und müssen uns nicht verbiegen, um unser Publikum anzulocken", sagt Hallaschka im journalist-Interview. Für den Sender RTL sei das Format nach wie vor attraktiv. "Der Fernsehmarkt hat sich brutal verändert. Im Grunde ist es ganz einfach. Die Sendungen sind immer dann gesund, wenn sie über dem Senderschnitt liegen", so der TV-Moderator. "Wir liegen meistens über dem Senderschnitt."

Aber auch Stern TV merkt, dass sich die Gewohnheiten der Mediennutzung ändern. Die Unter-20-Jährigen seien "in weiten Teilen fürs lineare Fernsehen verloren gegangen", sagt Hallaschka dem journalist. "Außer wir haben einen entsprechenden Gast. So wie neulich, als YouTuber Leeroy Matata bei uns war, der selbst bemerkenswerte Gespräche führt." In solchen Fällen habe Stern TV "ein Feedback von einem Publikum, das wir ansonsten gar nicht mehr haben".

Dieser Vorab-Auszug ist mit Nennung der Quelle "journalist" frei. Das komplette Interview mit Steffen Hallaschka über seine erste Stern-TV-Sendung, seine Ansprüche an das Fernsehmagazin und unerwartete Störungen aus dem Publikum lesen Sie in der April-Ausgabe des journalists, die in den nächsten Tagen erscheint.

Original-Content von: journalist - Das Medienmagazin, übermittelt durch news aktuell