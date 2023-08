Tourismus-Service Grömitz / OstseeFerienLand

Herbstliche Fahrradtouren durch das OstseeFerienLand vom 18. - 23. September 2023

Ob für erprobte Langstreckenradler oder gemütliche Sonntagsfahrer - während der OstseeFerienLand-Fahrradwoche wartet von Montag bis Samstag täglich eine kostenfreie, geführte Radtour auf alle Radbegeisterten. Die sechs Touren starten jeweils um 10.00 Uhr aus einem der OstseeFerienLand-Orte. Ein absolutes Highlight wartet am Samstag auf alle Radfahrer, denn dann startet die große Rad-Rundreise vom Kloster Cismar und führt rund um zahlreiche LandKunstStücke der Region. Unterwegs warten spannende Einblicke in die Höfe mit Blick hinter die Kulissen und ein Picknick auf dem Dunker'schen Platz in Grube (inklusive kostenfreier Snacks & Drinks).

Los geht's am Montag, den 18. September um 10.00 Uhr mit der Tour "Entlang der romantischen Steilküste" mit Start am Dorfmuseum in Grube. Auf direktem Wege geht es von dort aus zur Dahmer Schleuse, wo eine spannende Führung rund um das Dahmer Schöpferwerk und die Entwässerung Oldenburger Graben-Niederung auf alle Teilnehmer wartet. Von Dahme geht es gen Süden, vorbei an Kellenhusen und Grömitz bis nach Rettin, wo eine kleine Pause in einem Café/Restaurant eingelegt wird. Der Rückweg führt dann vorbei am Gut Brodau bis nach Bliesdorf und von hier aus weiter über Körnick nach Grömitz. Durch die Dörfer Nienhagen, Stadtfurth, Goldberg und den alten Kattenberger Schulweg geht es zurück nach Grube, wo die rund 60 Kilometer lange Tour gegen 16.00 Uhr endet.

Auf "West-Route zu den Landkunststücken" geht es am Dienstag, den 19. September um 10.00 Uhr vom Kirchplatz in Lensahn durch die schöne Kulturlandschaft Ostholsteins, geprägt durch bäuerliche Familienbetriebe. Sie produzieren für uns Grundnahrungsmittel und erneuerbare Energien und spielen eine zentrale Rolle beim Erhalt unserer ländlichen Räume. Doch die aktuelle gesellschaftliche Diskussion über die Art und Weise, wie Nahrungsmittel erzeugt werden, zeigt, wie weit sich Erwartungen der Verbraucher vom bäuerlichen Alltag entfernt haben. LANDKUNSTSTÜCK lädt ein zum Dialog zwischen Verbrauchern und Landwirten. Entlang einer entspannten Radroute zu Skulpturen und Installationen wollen wir mit den Mitteln der Kunst Denkanstöße für die Rolle als Verbraucher geben. Auf der Strecke wird es eine Pause auf dem Demeter Hof Klostersee in Cismar geben. Die Gesamtlänge der Tour ist ca. 55 km, die Rückkehr erfolgt um ca. 16.00 Uhr.

"Kreuz und quer durchs OstseeFerienLand" können Radbegeisterte am 20. September ab Dahme radeln, wenn es gemeinsam um 10.00 Uhr mit Radguide Axel Kramer vom Tourismusservice in der Seestraße 37a in Dahme bis nach Rosenfelde geht. Von dort aus führt die Tour über Grube und durch die Felder nach Cismar, wo gemeinsam das Klärwerk besichtigt wird, sodass man einen tollen Einblick erhalten kann, wie das Wasser der Region aufbereitet wird. Anschließend geht es per Rad weiter zu einem leckeren Einkehrstopp und bis nach Grömitz, von wo es entlang der Ostseeküste zurück nach Dahme geht.

Mit Start um 10.00 Uhr vom Seebrückenplatz in Kellenhusen geht es am 21. September auf "Bürgermeister Anno 1420"-Tour. Mit Eddie Behnke macht sich die Gruppe auf den Ostseeküstenradweg bis nach Neustadt in Holstein, wo eine mittelalterliche Stadtführung vom zeiTTor Museum Neustadt der ganz besonderen Art auf die Teilnehmer wartet. Der Bürgermeister Anno 1420 persönlich wird die Gruppe durch die historische Altstadt führen. Nach anschließender Stärkung am Hafen geht es durch das urige Holsteiner Hinterland über Altenkrempe, Brenkenhagen und Cismar zurück nach Kellenhusen, wo die Tour nach rund 55 Kilometern endet.

Am Freitag, 22. September, geht es um 10.00 Uhr vom Seebrückenvorplatz in Grömitz auf "Kunst & Kultur Tour" rund um Grömitz. Über den Deich geht es gen Norden entlang der Ostsee bis nach Klostersee, wo es durch die Niederung bis zum Kloster Cismar geht. Vor Ort wartet eine Klosterführung auf die Radgruppe sowie ein Radsegen von Tourismusseelsorger Pater Ralf. Wer mag, kann sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen im Klostercafé stärken. Weiter geht es durch den Wald in die Kreativ-Werkstatt Kattenberg, wo die Gruppe unter Anleitung von Sabine Höft-Dammer beim Traumfänger basteln (ca. 1 Stunde, kostenfrei) kreativ werden kann. Mit dem Ergebnis im Gepäck geht es durch den Klostersee, entlang der Felder und durch Lenste wieder zurück zum Seebrückenvorplatz von Grömitz, wo die Tour nach einer Gesamtlänge von rund 20 Kilometern (familienfreundlich!) gegen 15.30 Uhr endet.

Auf große Radreise zu den LandKunstStücken der Region mit mehreren Stopps inkl. Führung und Snacks geht es am 23. September mit Start um 10.00 Uhr am Kloster Cismar. Gemeinsam mit Radguide Reinhard geht es von dort aus zum ersten Stopp auf Hof Steensen, wo die Installation "Balance" auf alle Radler wartet. Wer mag, kann auch noch einen Einblick in den Hofalltag gewinnen, bevor es weiter nach Riepsdorf zur "Generationen Allee" geht. Von dort aus geht es zum Paasch-Eyler-Platz in Grube, wo gleich zwei Landkunststücke warten: "Stammgäste" und "Landarbeiter". In Grube geht es weiter auf den Dunker'schen Platz, wo es für alle Teilnehmer ein kostenfreies Picknick geben wird. Nach einer Stärkung geht es zum letzten Stopp: Schwimmknick beim Gut Rosenhof. Über den Rosenfelder Strand, Dahme und Kellenhusen geht es zurück zum Kloster Cismar, wo die Tour nach rund 40 Kilometern gegen 16.00 Uhr enden wird.

Alle Radtouren während der Fahrradwoche von Montag bis Samstag sind kostenfrei. Interessierte Radler können sich bequem online unter www.fahrradwoche.de für ihre Wunschtour anmelden oder kommen pünktlich zum Start-Ort. Wer jetzt neugierig geworden ist und die Touren genauer unter die Lupe nehmen möchte, der findet alle Informationen online unter fahrradwoche.de.

