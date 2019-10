Trusted Shops GmbH

Schon 20 Millionen geschützte Online-Shopper - Tendenz steigend

Deutschlands sicherste Online-Shopping-Städte

Köln (ots)

Jeder kennt es: Das online bestellte Produkt ist zwar bezahlt, kommt aber nie an und das Geld gibt es auch nicht zurück. Genau davor schützen sich bereits 20 Millionen deutsche Online-Shopper.

Das abgesicherte Einkaufen im Internet ermöglicht der Trusted Shops Käuferschutz. Im Falle von Nicht-Lieferung oder Nicht-Erstattung springt dieser ein, sodass die Kunden nicht auf dem bezahlten Geld sitzen bleiben. "Online-Shopping wird immer gefährlicher, denn die Betrüger werden immer besser. Dass wir in diesem Jahr die Marke von 20 Millionen registrierten Nutzern erreicht haben, zeigt uns, dass sich die Deutschen immer mehr über die steigenden Gefahren bewusst sind und sich dagegen absichern wollen", so Bastian Kolmsee, Verbraucherschutzexperte von Trusted Shops. "Außerdem ist es ein Zeichen dafür, dass das Vertrauen der Online-Shopper in unser Gütesiegel immer weiter wächst."

Mit Blick auf das letzte Jahr gibt Trusted Shops einen Einblick in die sichersten Online-Shopping-Städte Deutschlands: Wie viele Einwohner der kaufkräftigsten Städte haben einen Käuferschutz abgeschlossen? Welche ist die sicherste Online-Shopping-Stadt Deutschlands?

Hier das Top 10-Ranking:

1. München Mit 8,4 Prozent der Münchner weist die Landeshauptstadt Bayerns den größten Anteil an sicherheitsliebenden Online-Shoppern auf. Über 860.000 Mal wurde ein Online-Einkauf in München durch einen abgeschlossenen Käuferschutz abgesichert. So viel wie in keiner anderen Stadt.

2. Dresden Mit 7,6 Prozent zieht die sächsische Landeshauptstadt nach. Über 328.000 Einkäufe wurden mit einem Käuferschutz abgeschlossen. Auch den Dresdnern scheint das Sicherheitsbedürfnis im Blut zu liegen, sodass sie bei Einkäufen gerne die Absicherung in Anspruch nehmen.

3. Hannover 7,3 Prozent der Hannoveraner nutzen den Käuferschutz beim Shoppen im Internet. Beinahe 300.000 abgeschlossene Käuferschutzverträge verzeichnet Niedersachsens Hauptstadt und landet damit auf Platz 3.

4. Leipzig Mit 7,2 Prozent der Einwohner reiht sich Leipzig auf Platz 4 ein. Als zweite sächsische Stadt im Ranking bestätigt sie die Annahme, dass den Sachsen besonders an der Sicherheit ihrer Einkäufe gelegen ist.

5. Stuttgart 7,1 Prozent der Stuttgarter entschieden sich für einen Online-Shopping-Bummel mit Käuferschutz. Dem Sprichwort nach hätte man die "geizigen Schwaben" wohl eher auf dem ersten Platz erwartet.

6. Berlin Mit ebenfalls 7,1 Prozent folgen die Berliner ganz dicht. In der Bundeshauptstadt wurde der Käuferschutz zwar fast 2 Millionen Mal in Anspruch genommen, doch im Verhältnis zu den Online-Shoppern, die die Metropole beheimatet, reicht es dann doch nur für Platz 6.

7. Hamburg Rund 7,0 Prozent der Hamburger gehen beim Online-Shopping den sicheren Weg. Die Hansestadt ist mit über 1 Millionen abgeschlossenen Käuferschutzverträgen die nördlichste Stadt im Ranking.

8. Köln Mit 6,8 Prozent reiht sich Köln auf Platz 8 ein. Die Jecken haben nicht nur Karneval und Feiern im Kopf, sondern möchten bei über 570.000 Bestellungen lieber auf Nummer sicher gehen.

9. Essen 6,5 Prozent der Essener haben beim Online-Shopping einen Käuferschutz abgeschlossen. Mit fast 300.000 abgesicherten Einkäufen ist Essen die zweite von drei Städten aus Nordrhein-Westfalen im Ranking.

10. Düsseldorf Mit 6,2 Prozent hat es Düsseldorf gerade noch ins Ranking geschafft. Im historischen Duell gegen die Kölner unterliegen die Düsseldorfer mit etwas mehr als 312.000 abgeschlossenen Käuferschutz-Verträgen.

Hinweis zum Ranking: Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Städten zu gewährleisten, wurden die von Trusted Shops erfassten Käuferschutz-Abschlüsse ins Verhältnis zur Zahl der Einwohner ab 18 Jahren gesetzt.

Pressekontakt:

Trusted Shops GmbH

Mustafa Uçar

Colonius Carré

Subbelrather Str. 15c

50823 Köln

0049 221 - 775 367 531

mustafa.ucar@trustedshops.de



achtung! GmbH

Katharina Bittner

Straßenbahnring 3

20251 Hamburg

0049 40 - 450 210 680

katharina.bittner@achtung.de

Original-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell