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SurFunction and ZEISS Enter Strategic Partnership: Functional Metasurfaces Become Industrial Reality

Saarbrücken (ots)

Die SurFunction GmbH und ZEISS haben eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam treiben sie die industrielle Skalierung funktionaler Metaoberflächen voran. Grundlage ist die patentierte ELIPSYS®-Plattform von SurFunction, die auf Direct Laser Interference Patterning (DLIP) basiert.

Funktionale Metaoberflächen erzeugen Eigenschaften durch präzise geometrische Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich direkt im Grundmaterial. Dadurch lassen sich unter anderem Lichtlenkung, Reibungs- und Verschleißreduktion, Benetzungssteuerung, Wärmeübertragung sowie antimikrobielle Wirkung und Biokompatibilität durch Geometrie statt Chemie realisieren. Die erzeugten Eigenschaften sind dauerhaft, chemikalienfrei und multifunktional.

Mit ELIPSYS® hat SurFunction DLIP zu einer vollständigen industriellen Plattform weiterentwickelt. Sie verbindet interferenzbasierte Optik, Prozesskontrolle, Qualitätssicherung und Integrationsmodule zu einem skalierbaren Gesamtsystem. Die Strukturierung erfolgt flächensimultan und ermöglicht hohen Durchsatz sowie industrielle Reproduzierbarkeit.

SurFunction bringt die ELIPSYS®-Plattform und das technologische IP in die Partnerschaft ein. ZEISS ergänzt Systemkompetenz, Technologieinfrastruktur, Qualitätssicherung und globale Marktzugänge. Die Partnerschaft sieht die schrittweise gemeinsame Weiterentwicklung der Plattform in relevanten Einsatzfeldern und ihre Verwertung im Markt vor.

Zu den Anwendungsbereichen zählen Präzisionsoptik und Photonik, Medizintechnik und Life Sciences, Messtechnik und Industrieautomation, Consumer-Optik, Automotive-Sensorik sowie das Halbleiterumfeld. Weitere Anwendungsfelder sind Tribologie, Benetzungssteuerung, elektrische Kontakte und thermisches Management.

Funktionale Metaoberflächen sind ressourceneffizient, dauerhaft und prinzipiell in industrielle Fertigungslinien integrierbar. Die Partnerschaft markiert den Übergang von der technologischen Reife zur aktiven Markterschließung. Ziel ist ihre Etablierung als skalierbare industrielle Schlüsseltechnologie in Europa und darüber hinaus.

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